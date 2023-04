Tradiční velikonoční jidáše: Takto je připravují na Slovácku už stovky let

Pečete na Velikonoce jidáše nebo znáte tuhle tradici jen z doslechu? Vyzkoušejte si jemné jidáše připravit na letošní Velikonoce u vás doma. Podle videoreceptu ze Slovácka je dokáže upéct každý! Paní Matušková se s vámi podělí o recept i zkušenosti, jak se takové pravé velkonoční jidášky dělají.

Velikonoční pečení a domácí jidáše

Zatímco beránek či mazanec jsou na velikonoční svátky běžné a každý má někde schovaný vlastní osvědčený recept, který alespoň jednou za rok použije, s jidáši už to tak časté není. Málokdy se dělají a v obchodě je nekoupíte, přestože to není nijak složité pečení a máslovo medové jidášky jsou jemné a chutné pečivo do ruky. Vyzkoušejte přípravu jidášků, i děti bude jistě práce s prostými tvary bavit a zapojí se do velikonočního pečení.

Podívejte se, jak peče jidášky zkušená hospodyně ze Slovácka, která jidášky připravuje každý rok. Není nad to, když se může člověk podívat pod ruce šikovné kuchařce, která ví, co dělá:

Proč jidáše a co o nich víme?

Neznáte jidáše? Podíváte-li se do Ottova slovníku naučného, můžete se dozvědět toto: „Jidášky, pečivo z bílé pšeničné mouky ve formě dvojité podkovy do sebe vložené, solí a mákem posypané. Na veliký pátek jí se s medem, dle víry lidu, aby hadi nepoštípali.“

Jidášky mají různou podobu. Někdy to jsou uzlíky, jindy pletence ze dvou konců jednoho pramene, šneci a různé jiné motance. Jidáše se sladí medem. Nejen těsto, ale také se s medem jedí. Někdy se sice uvádí, že mohou být sypané mákem, ale častěji jsou jen hladké, případně pocukrované.

Upečte si doma na Velikonoce jidáše! Zdroj: Profimedia.cz

Jidáše v Evropě

Jidáše se jedly na Zelený čtvrtek na památku Poslední večeře Páně. Ale o jejich historii se toho bohužel moc neví. Různé velikonoční pečivo, kterému se říká jidáše, se peče především u našich nejbližších sousedů, ale setkat se s ním můžete i jinde v Evropě.

U nás mají jidáše tvar uzlu na připomínku provazu, na kterém se prý Jidáš oběsil. V zahraničí se můžete také setkat s pečivem ve tvaru lidských postav, z nichž je jedna větší - Jidáš.

Britové si připomínají Jidáše dortem s marcipánem. Zdroj: Richard Pinder / Shutterstock

V Británii se však zachoval docela jiný recept ze 13. století, podle kterého můžete upéci Jidášův dort. Je to moučník podobný bábovce s různými druhy sušeného ovoce a vrstvami marcipánu, ke kterému pak cukráři ve viktoriánské době ještě přidali zdobení. Na vršku dortu bylo vysázeno 11 marcipánových kuliček, jedna vedle druhé s jedním místem vynechaným - připomínce proradného Jidáše.