Velikonoční kakaové věnečky: Vraťte se k osvědčeným receptům našich babiček

Už máte v plánu, co všechno upečete a uvaříte na Velikonoce? Nezapomeňte na tradiční velikonoční kakaové věnečky! Uvidíte, jak každému přijdou k chuti.

Velikonoce jsou spojeny s obdobím lidových tradic a s vítáním jara. Jejich přesné datum se každý rok mění v závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Velikonocům předcházel půst, po kterém následovalo i řádné hodování a nespočet lahodných jídel. Od mazance přes beránka až po pečínky. Na jarní velikonoční tabuli by rozhodně nemělo chybět ani velikonoční cukroví, které už pekly naše babičky. Děti ho milují a udělá radost koledníkům i vám jako příjemný zákusek ke kávě či čaji.

Věnečky upečte v době konce půstu

Bílou sobotou končí čtyřicetidenní půst a tento den je zasvěcen především přípravám na velké oslavy. Takže hned o velikonoční neděli se pečou beránci, mazance, nádivky a další tradiční dobroty. Některé pokrmy se nechávají tradičně světit. Kromě beránka se do kostela nosily a někde stále ještě nosí vajíčka, chléb, mazanec a víno. Každou návštěvu byste měli na Boží hod alespoň kouskem ze svěcených pokrmů obdarovat a pohostit. Na Velikonoční pondělí platí totéž, takže se připravte na koledníky, protože ti ocení nejen darovaná malovaná vajíčka, ale i nějakou tu dobrotu.

Nezapomeňte na tradiční velikonoční kakaové věnečky! Uvidíte, jak každému přijdou k chuti. Zdroj: shutterstock.com

Velikonoční kakaové věnečky

Už naše babičky rády vítaly hosty právě touto dobrotou. Je oblíbená a velice snadná. Základem všeho je stříkané pečivo, které je v mžiku hotové a lze si jej v podstatě připravit kdykoliv a při jakékoliv příležitosti. Třeba v případě, že vás přepadne mlsná nebo se objeví nečekaná návštěva. Upečené věnečky můžete doplnit velikonočním zdobením a uvidíte, jak příjemně zpestříte sváteční tabuli.

Co budete potřebovat?

200 g másla

100 g moučkového cukru

1 vejce

1 lžička vanilkového cukru

270 g hladké mouky

30 g kakaa

špetku soli

pár kapek rumu

čokoládovou polevu

zdobení (kokos, ořechy, cukrové a čokoládové polevy apod.)

Jak postupovat

Nejprve vložte do připravené misky změklé máslo, prosejte k němu moučkový i vanilkový cukr. Zakápněte pár kapkami rumu nebo rumové tresti a veškeré ingredience vyšlehejte nebo utřete do pěny. Postupně vmíchejte vajíčko a proseté kakao a mouku. Opět směs šlehejte až do naprosto hladké konzistence. Vznikne vám tuhý krém, kterým naplňte zdobicí sáček. Na plech vyložený pečicím papírem stříkejte pomocí ozdobného nástavce drobné věnečky. Pečte v předem vyhřáté troubě na 200 °C zhruba 12 minut.

Na plech vyložený pečicím papírem stříkejte pomocí ozdobného nástavce drobné věnečky. Zdroj: shutterstock.com

Po upečení uplatněte svou fantazii

Jakmile budou věnečky pečené, nechte je po vyndání z trouby řádně vychladnout. Můžete je podávat jen tak pocukrované, nebo je ještě dozdobit oblíbenou polevou a obalit je v kokosu či sezamu. Každý věneček můžete ozdobit jinak, vaše věnečky tak budou dokonale ladit s veselou velikonoční náladou. Jakmile věnečky dostatečně zatuhnou, v případě že je hned doma nesníte, uložte je do plechovky na sušenky.

Zdroje: www.stips.cz, www.milujivelikonoce.cz, www.bezvarady.eu