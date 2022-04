Kyprý velikonoční mazanec: Základní, nejjednodušší a nejlevnější recept

Pečete na Velikonoce? Co máte nejraději? Nechcete letos o Velikonocích vyzkoušet tvarohový mazanec? Upečte si tento domácí bochánek. Je to lahůdka!

Velikonoční kynutý tvarohový mazanec

Tvarohový mazanec, který si s námi můžete upéct, je trošku jinačí, než ten, který znáte z obchodu. Nejenže je z tvarohového kynutého těsta, ale zadělává se smetanou. Aby vám bochníček nepopraskal, nechejte jej pořádně a dlouho vykynout. Není kam spěchat. Těsto potřebuje hlavně čas a teplo.

Velikonoční mazanec: Nákupní seznam

Na tvarohový mazanec budete potřebovat následující suroviny:

500 g velmi kvalitní hladké nebo polohrubé mouky

100 g měkkého tvarohu

100 ml smetany

80 g krupicového cukru

80 g másla pokojové teploty

50 ml vlažného mléka mandlí

50 g rozinek

50 g loupaných

35 g čerstvého droždí

3 žloutky

1 bílek

1 vanilkový cukr, případně malý vanilkový lusk

1 lžíci moučkového cukru na posypání

Špetku soli

Špetku strouhaného muškátového oříšku

Jak připravit těsto na mazanec?

Začněte kváskem. V misce rozmačkejte čerstvé droždí se lžičkou cukru, zalijte vlažným mlékem a ještě rozmíchejte. Přidejte lžíci mouky, znova promíchejte a nechejte kvásek vzejít. Kvásku i kynutí se daří dobře v teple, například v blízkosti topení. Během 10 minut uvidíte hustou pěnu.

Do velké mísy prosejte mouku a přimíchejte vanilkový i krystalový cukr, sůl a muškátový oříšek. Přidejte na kostky nakrájené máslo a tvaroh. Těsto můžete zpracovat rukama nebo v robotu. Po smísení těchto ingrediencí vznikne drobenka.

Do drobenky přelijte vzešlý kvásek a žloutky. Směs promíchejte a po částech přilévejte smetanu. Se smetanou pracujte pomalu. Výsledkem by mělo být hutné těsto, pokud je řídké, nevěště hlavu. Mouka ještě nějakou tekutinu nasákne během hnětení.

Hnětení mazance i kynutí dejte čas. Zdroj: Profimedia.cz

Hnětení a kynutí velikonočního mazance

Těsto přemístěte na vál nebo čistý stůl a hněťte asi 10 minut. Dlaněmi propracovávejte těsto, převracejte jej a ze všech stran pořádně zpracujte. Pokud se ještě lepí, můžete jej trošku podsypat moukou a opět zapracovat. Výsledný bochníček by měl být hebký a měkký.

Pro vypracování můžete dát těsto hníst do robotu, ale výsledek vždy zkontrolujte pohmatem.

Bochníček vypracovaného těsta poprašte ze všech stran moukou a uložte ke kynutí do mísy, překryjte čistou utěrkou a nechejte klidně hodinu a půl kynout. Teplé místo je vždy plus. Dobře vykynuté těsto by mělo mít dvojnásobnou velikost.

Dobře vykynuté těsto několikrát prohněťte, aby se z něj dostal ven vzduch. Zapracujte do těsta rozinky a mandle, několik si jich můžete nechat na ozdobu. Vytvořte bochník několikerým spojením protilehlých stran a položte jej na pečicím papírem vyložený plech.

Mazanec nechejte kynout hodinu a půl. Zdroj: Profimedia.cz

Jak se peče velikonoční mazanec?

Vidličkou rozšlehejte bílek s 2 lžicemi vody a směsí potřete bochánek. Mazanec dejte péct do trouby předehřáté na 180 °C jen na pět minut a pak snižte teplotu na 150 stupňů na zhruba 40 minut.

Příliš rychlé zlátnutí až hnědnutí můžete zastavit překrytí mazance alobalem. Po upečení stačí velikonoční bochánek posypat moučkovým cukrem přes sítko a nechat vychladnout.

Dobrou chuť a veselé Velikonoce!

