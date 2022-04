Drobným vylepšením uděláte z velikonočního mazance mistrovské dílo

Velikonoce jsou „za rohem“ a jedním z tradičních symbolů těchto křesťanských svátků je i velikonoční mazanec. Měl by být dokonalý, lahodný a chuťově božský. Máme pro vás pár tipů a rad, jak toho snadno dosáhnout. Víte, co umí třeba citronová kůra, drcený fenykl nebo muškátový oříšek? Dodají těstu delikátní vůni i chuť.

Velikonoce jsou především významným křesťanským svátkem, který připomíná ukřižování a následné vzkříšení Ježíše Krista. Zároveň je to doba vyvrcholení zimního půstu a předěl mezi zimou a jarem. V každém z nás velikonoční svátky evokují volno, pomlázku, koledu, barevná vajíčka, beránka, a především voňavý a perfektní mazanec! Využijte tajné rady ostřílených hospodyněk, vyplatí se vám! Možná budete muset upéct za pár dní ještě jeden kousek této báječné pochoutky, protože zmizí ještě před Velikonocemi.

Mazanec je plný chutí

Nejstarší doložené české kuchařské recepty na mazanec pocházejí z konce 15. a počátku 16. století. Ovšem velice podobné obřadní pečivo se peklo na jaře již v pohanských dobách. Mazanec si mohly dovolit jen ty nejbohatší vrstvy, protože se jednalo o poměrně drahý pokrm. Vyráběl se ze smetany, velkého počtu vajec, někdy i s přidáním tvarohu a sypal se mandlemi nebo rozinkami. Většinou se vynechával cukr, protože ten byl na tehdejší dobu opravdu cenově nedostupný. Klasikou však bylo přidání šafránu nebo hřebíčku.

Ve chvíli, kdy budete mít uhnětené těsto, dopřejte bochánku náležitý odpočinek a nechte ho tak hodinu stát v teple. Zdroj: shutterstock.com

Proč se peče mazanec?

Tradičně se vždy pekl mazanec už na Bílou sobotu, aby byl připraven na nedělní snídani. Než se do mazance zakrojilo, chodívalo se s ním do kostela pro svaté pomazání, a tak vznikl jeho charakteristický a výstižný název. Velikonoční neděle byla po dlouhém období půstu prvním dnem, kdy se každý mohl najíst dosyta. Mazanec ve tvaru bochánku se tak stal symbolem konce odříkání a oslavou nového života. Do mazance se před pečením dělal uprostřed křížek, který symbolizoval ukřižování Ježíše.

Vsaďte vždy na ověřený recept

Nejlepší je držet se rodinných postupů, které jsou už generacemi prověřené. Podle zvoleného receptu si pořiďte všechny potřebné ingredience, nachystejte si veškeré kuchyňské potřeby a pusťte se s chutí a láskou do přípravy těsta. Dodržujte pár zásadních pravidel, která se vyplatí a udělají z vašeho mazance prvotřídní pochoutku.

Teplota a kvalitní mouka jsou stěžejní

Připravenou dávku mouky je lepší před zpracováním vždy prosít, protože ji v případě lehkého zvlhnutí zbavíte nepotřebných kousků. Těsto vašeho mazance pak bude zaručeně nadýchané. Veškeré suroviny, se kterými budete pracovat, včetně kuchyňského náčiní a nádobí, by měly mít stejnou teplotu. Mazanec zadělávejte při pokojové teplotě kolem 25 °C, protože jeho základem je kvásek, který by při nižší teplotě řádně nevzešel.

Náš tip

Aby se vám kvásek zaručeně povedl, rozdělávejte ho ve vlažném mléce. Určitě se vám také vyplatí koupit si čerstvou mouku, kterou máte již ověřenou a máte s ní při pečení z kynutého těsta dobré zkušenosti.

Po zadělání těsta dopřejte mazanci relax

Ve chvíli, kdy budete mít uhnětené těsto, dopřejte bochánku náležitý odpočinek a nechte ho tak hodinu stát v teple. Vyberte správné místo, třeba okno, kde svítí sluníčko, těsto bude lépe pracovat a postupně kynout. Tuto fázi nepodceňujte, mazanec by dostatečně nevyběhl a nedosáhli byste po pečení nadýchaného těsta.

Křížek není jen symbol, těsto může dýchat

Ve chvíli, kdy máte těsto náležitě vykynuté a mazanec pěkně vytvarovaný, nezapomeňte na jeho hřbet vyříznout symbol kříže. Použijte na to ostrý nůž nebo nůžky. Díky naříznutí snadněji odejde z kompaktního těsta při pečení horký vzduch, tudíž vám mazanec nepopraská, ani se nerozteče. Bude pevně držet svůj tvar.

Mazanec těsně po upečení

Snadno tomu ještě vypomůžete, když bochánek po vyndání z trouby necháte vychladnout na mřížce, opět v pokojové teplotě. Chcete, aby měl mazanec nádherně křupavou kůrku? Potřete ho rozpuštěným máslem. V případě, že jste příznivci cukrování, udělejte to vždy těsně před servírováním na stůl. Nikdy mazanec nekrájejte teplý, snadno by se vám mohl srazit!

Díky naříznutí snadněji odejde z kompaktního těsta při pečení horký vzduch, tudíž vám mazanec nepopraská, ani se nerozteče. Zdroj: shutterstock.com

Vychytávky, které z mazance udělají hotovou slast

Svěžest a příjemnou jemnost dodá těstu trochu strouhané citronové kůry, která se skvěle pojí s nádherně sladkým aromatem vanilky. Jestli chcete mít opravdu extra mazanec, zvolte namísto vanilkového cukru vždy vanilkový lusk. Rozdíl ve vůni i chuti je nepopsatelný a zásadní. V mazanci mají své nezastupitelné místo i rozinky. Jen je před pečením naložte alespoň na hodinu do rumu, budou mnohem lahodnější. Využijte při přípravě těsta i špetku muškátového oříšku či drceného fenyklu, ve výsledku zvýrazní jednotlivé chutě i vůně.

