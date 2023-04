Velikonoční nádivka bez pečiva: Hubnoucí varianta pro ženy nad 50

Ženy nad padesát si často musejí hlídat to, co jedí a příliš mnoho bílého pečiva rozhodně do zdravého jídelníčku nepatří. Jak udělat velikonoční nádivku bez housek a rohlíků? Připravte doma nádivku plnou chutí a na pečivo zapomeňte.

Velikonoční nádivka bez pečiva není žádná novinka Chcete se udržet v kondici, zbytečně ručičku osobní váhy nedráždit a zůstat na svých kilech i po Velikonocích? Je to boj. Na jednu stranu chcete svátky oslavit, dětem napéct a uvařit tradiční jídla, nikoho o nic neošidit, a přitom samy byste se měly hlídat. Než se zbytečně trápit, to radši vařit zdravěji! A ani o tradici se bát nemusíte. Také recepty se měnily. Pokud se podíváte například na recept slavné české kuchařky Marie Janků-Sandtnerové (působila na začátku dvacátého století), v některých velikonočních nádivkách nepoužívá pečivo, ale jen trochu krupice nebo strouhanky na zahuštění. Nádivku bez pečiva tedy máte posvěcenou i takovou osobností české gastronomické historie jako byla "Sandtnerka"! Než se dostaneme k tomu, jak bez pečiva připravovala velikonoční nádivku paní Sandtnerová, podívejte se také na moderní vegansko-bezlepkový recept. Je to jarní, ale zcela nestandardní způsob přípravy velikonoční nádivky podle Aničky z kanálu Live with Anny: Jak na nadýchanou nádivku bez vajec? Co dodat? Aby byla veganská a bezlepková velikonoční nádivka také nadýchaná a lépe se spojila, můžete použít vodu z vařené cizrny, které se říká aquafaba. Cizrna je bezlepková a voda, ve které se vařila, je skoro malý zázrak v alternativní kuchyni! Jejím šleháním totiž vznikne sníh, který je na první pohled k nerozeznání od sněhu z bílků. Tímto sněhem můžete vylepšit nejen velikonoční nádivku, ale také lívance nebo jiná jídla. Takto vyrobený sníh nemá výraznou chuť, která by se bila s ostatními surovinami, přitom poslouží a krásně zvedne každý připravovaný pokrm. Aquafaba je voda z vařených luštěnin, kterou lze vyšlehat do sněhu. Zdroj: Profimedia Velikonoční nádivka bez pečiva od Sandtnerové Přece jen tíhnete víc ke klasice a ten recept bez pečiva od Sandtnerové vás zajímá? Pochází z Knihy rozpočtů a kuchařských předpisů, která vyšla v roce 1936. I když autorka nezmiňuje divoké bylinky či listovou zeleninu, ty rozhodně k velikonoční nádivce patří. Proto kopřivami, špenátem, pórem či mladými cibulkami nešetřete. Také výběr koření je na vás. Kromě soli a pepře se hodí muškátový oříšek nebo špetka mletého nového koření, ale i čerstvé bylinky podle možností a chuti. Nejen kopřivy, ale i špenát do nádivky patří. Zdroj: Shutterstock.com / Nataliya Arzamasova Paní Sandtnerová připravovala velikonoční nádivku z vařeného jehněčího či kůzlečího. Kousky masa mohou být i mastnější, ale rozdělené na menší kousky, samozřejmě bez kostí. V míse dobře promíchejte kousek povoleného másla s mlékem nebo smetanou, s troškou vývaru na ovonění a trochou strouhanky nebo uvařené krupice, které směs zahustí. Nedělejte zbytečně moc této pojící směsi. Trik spočívá v tom, že když budete mít dost zeleného a masa, směsí se vše jen propojí a dochutí. Následně přidejte do směsi nasekané bylinky, kopřivy, špenát či prostě zelené podle vaší volby, na závěr i kousky masa. Dobře promíchejte a rovnoměrně rozprostřete do vymazané a strouhankou vysypané formy. Ve vyhřáté troubě na 200 °C pečte, dokud nádivka nezezlátne. Pokud byste do velikonoční nádivky chtěli schovat pár kousků zeleniny, která vám v ledničce zbyla, klidně můžete.