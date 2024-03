Velikonoční nádivka je jeden z tradičních pokrmů, který by během jarních svátků neměl scházet na žádné tabuli. Peče se na Bílou sobotu v podvečer a konzumuje se po skončení půstu na Velikonoční neděli.

Někde se velikonoční nádivce říká sekanice, jinde zas hlavička, protože se do ní v některých krajích přidává maso z telecí hlavy. Nejběžnější variantou je však nádivka s uzeným masem a kopřivami. Pokud však chcete ušetřit, můžete maso nahradit svou oblíbenou uzeninou.

Původní receptura

Oproti současným receptům byla ta původní poněkud rozdílná. Základními surovinami bylo mléko a krupice, z nichž se nejprve uvařila hustá kaše. Do ní se přimíchalo vejce, kousky nakrájeného či natrhaného masa, nejčastěji kůzlečí či telecí a nesměly scházet i čerstvé zelené bylinky.

Hojně se přidávaly nejen mladé kopřivy, ale i rostlina zvaná vopenec, kunrtálek nebo kočičí tlapa. Ve skutečnosti se jedná o popenec, vytrvalou bylinu s chutnou natí. Vyrůstá v březnu, dosahuje výšky až 40 cm a má fialově modré květy podobné hluchavce. Tehdejší nádivka neobsahovala žádné pečivo.

close info Julia Ahanova / Shutterstock zoom_in Správnou velikonoční nádivku asi nelze představit bez kopřiv!

Kopřivy

Správnou velikonoční nádivku asi nelze představit bez kopřiv! Nejenže pokrmu dodají jedinečnou a specifickou chuť, ale přinášejí i mnohé nutriční a zdravotní benefity, včetně detoxikačních účinků. Kopřivy připomínají chutí mladý špenát či mangold.

Do nádivky používejte vždy jen mladší kopřivy, které dosahují výšky maximálně 10 cm. Doma je náležitě omyjte, pak spařte horkou vodou a pokrájejte na menší kousky. Pokud máte kopřiv málo, lze je doplnit i listy mladého špenátu.

close info Profimedia zoom_in Místo uzeného masa použijte měkký salám.

Velikonoční nádivka se salámem

Nejprve si dejte rozmočit do trochy mléka 6 až 8 rohlíků, přidejte 20 až 30 dkg pokrájeného měkkého salámu na kostičky, 1 misku omytých a posekaných kopřiv, 1 polévkovou lžíci pokrájené pažitky, stejné množství petrželky a syrové žloutky z 5 vajíček. Dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem. Pak těsto důkladně promíchejte.

Následně ušlehejte z bílků tuhý sníh a pomalu ho do těsta vmíchejte. Pak ho nalijte do vymazaného pekáčku, vložte do předehřáté trouby na 180 °C a pečte zhruba 45 až 60 minut. Celková doba se odvíjí od výšky nádivky.

