Mazanec nebo beránek, to už je zkrátka taková velikonoční klasika. Nebojte se ale zkusit i něco netradičního - třeba takové slepované cukroví se bude na velikonočním stole vyjímat stejně dobře jako na tom vánočním!

Zaječí bábovičky

Jsou roztomilé, a přitom ani nedají tolik práce. Nejtěžší bude vymodelovat části zajíčků, nebo celá zvířátka, z marcipánu.

12 kusů, 1 hodina

140 g třtinového cukru

100 g mouky

1 lžička kypřicího prášku

50 g kakaa

3 vejce

120 ml řepkového oleje

4 lžíce mléka

Na ozdobu:

300 g moučkového cukru

150 g másla

2 lžíce mléka

150g marcipánu nebo jiné modelovací hmoty

potravinářské barvivo podle libosti

1. V jedné míse smíchejte sypké suroviny, v druhé prošlehejte ty tekuté a pak je jemně spojte dohromady. Dejte pozor, abyste těsto nepřešlehali, protože by po upečení bylo zbytečně hutné.

2. Lžící ho nandejte do muffinových formiček vyložených papírovými košíčky a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 20 minut, až pěkně vyběhnou a zpevní.

3. Mezitím umíchejte krém z cukru a změklého másla a podle potřeby ho zjemněte mlékem. Krém, stejně jako marcipán, můžete podle libosti obarvit a pak z modelovací hmoty tvarujte buď jen tlapky a ouška, nebo klidně celé zajíčky.

4. Hotové muffiny nechte vychladnout a pak je nazdobte krémem. Nakonec přidejte zajíčky dle libosti, dozdobte a pak už jen počkejte, až dorazí koledníci.

Mrkvový chlebíček

1 chlebíček, 70 minut

160 g hladké mouky

½ lžičky jedlé sody

1 lžička kypřicího prášku

1 lžička skořice

¼ lžičky muškátového oříšku

¼ lžičky soli

110 g řepkového oleje + 2 lžíce navíc

210 g cukru, případně napůl se třtinovým

170 g mrkve, strouhané

2 vejce

70 g ořechů, posekaných nahrubo

Na polevu:

120 g moučkového cukru

1 lžíce smetany

1. V míse promíchejte mouku se sodou, kypřicím práškem, kořením a solí. V jiné míse prošlehejte olej s cukrem dohladka, pak přidejte vejce, a nakonec vmíchejte mrkev i ořechy. Nakonec přisypte suchou směs a už jen zhruba promíchejte, aby se všechno propojilo, ale těsto nepřešlehejte.

2. Vlijte do olejem vymazané a moukou nebo mletými ořechy vysypané chlebíčkové formy a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 40 až 50 minut.

3. Hotový chlebíček nechte asi 20 minut chladnout ve formě, pak ho teprve vyklopte a nechte úplně vychladnout. Mezitím umíchejte polevu z moučkového cukru a smetany. Tou polijte vychladlý chlebíček a můžete nosit na stůl.

Máslové sušenky

Vykrajujte z nich libovolné tvary a když je nazdobíte, případně ještě spojíte, koledníci se po nich utlučou víc než po vajíčkách.

2 plechy, 80 minut

300 g hladké mouky

150 g cukru

150 g másla

špetka soli

1 vejce a 1 žloutek + na potření, není nutné

Na dokončení:

meruňková marmeláda bez kousků

1 bílek

500 g moučkového cukru

potravinářské barvy dle libosti

1. Ze surovin na sušenky rychle uhněťte rukama nebo v robotu hladké těsto, zabalte ho a nechte krátce uležet v chladu. Pak ho vyválejte a vykrájejte požadované tvary.

2. Na plechu s pečicím papírem je potřete prošlehaným vejcem (pokud ale budete zdobit, můžete tenhle krok úplně vynechat). Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 15 minut dozlatova.

3. Vychladlé sušenky slepujte a pokud chcete, můžete je ještě zdobit. Bílkovou polevu šlehejte z bílku a cukru alespoň 15 minut, až bude úplně hladká. Podle potřeby obarvěte a zdobte podobně, jako perníčky.

Tip: Velikonoční sušenky vůbec nemusíte slepovat, dobré jsou i samotné. A pokud si naopak chcete vyhrát víc, zkuste vykrajovátky vykrájet obarvený marcipán a ten pak na jednotlivé sušenky přilepit tenkou vrstvou marmelády. Můžete ho ještě dál ozdobit polevou a vzniknou úplné velikonoční skvosty.

Sněhová hnízda

16 kousků, 90 minut

Na pusinky:

270 g moučkového cukru

4 bílky

Na krém:

260 ml mléka

65 g cukru

5 žloutků

25 g kukuřičného škrobu

15 g kakaa

55 g másla, změklého

Na ozdobu:

jedlé květy, čokoládová vajíčka, nebo jiné figurky podle libosti

1. Bílky a cukr nejprve prošlehejte, jen až se spojí, a pak je nad vodní lázní za stálého šlehání nechte zahřívat, až směs dosáhne teploty 45 °C (je k tomu nutný cukrářský teploměr). Zahřátý sníh pak vyšlehejte do pevných špiček asi 8 minut.

2. Hotový sníh přendejte do cukrářského sáčku a na plech vyložený pečicím papírem stříkejte hnízda tak velká, jak se vám líbí. Pečte 5 minut v troubě předehřáté na 190 °C, pak teplotu snižte na 150 °C a pečte ještě asi 15 minut, až lehce zezlátnou. Hnízda vyjměte a nechte před další manipulací úplně vychladnout.

3. Mléko na krém přiveďte s polovinou cukru k varu a odstavte. S míse promíchejte škrob a zbylý cukr, přilijte asi polovinu mléčné směsi a dobře prošlehejte. Pak za stálého šlehání přidejte po jednom žloutky a pokaždé dobře rozmíchejte. Nakonec vlijte žloutkovou směs zpátky do teplého mléka.

4. Vraťte na sporák a na střední teplotě za stálého šlehání nechte krém zhoustnout, trvá to asi 5 minut. Stáhněte, přidejte pokrájené máslo a dál šlehejte, až bude krém hladký. Pak přidejte kakao a nechte úplně vychladnout.

5. Vychladlá hnízda sloupněte z pečicího papíru, každé naplňte kakaovým krémem a ozdobte kvítky, vajíčky nebo jinak podle chuti.

Tip: Hnízdečkům sluší jakýkoli kyselejší krém. Zkuste ten z krémového sýra, citronový nebo pomerančový „curd“, nebo jen šlehačku.

Velikonoční sýrový dort

Nepeče se, jen dlouho tuhne. A když jednotlivé vrstvy obarvíte, bude na řezu možná krásnější než velikonoční vajíčka.

10–12 porcí, 20 minut + chlazení

240 g grahamových sušenek

70 g třtinového cukru

115 g másla, rozpuštěného

Na náplň:

300 ml smetany ke šlehání

6á0 g krémového sýra, v pokojové teplotě

100 g cukru

15 g moučkového cukru

60 g zakysané smetany

2 lžičky citronové šťávy

1 lžička vanilkového extraktu

potravinářské barvy podle vlastního výběru

1. Smíchejte suroviny na korpus a pak je rukou, nebo třeba dnem skleničky pevně namačkejte do dortové formy s odnímatelným dnem o průměru 23 až 25 cm. Pokud chcete, můžete vytvořit okraj, ale není to nutné. Dejte na 10 až 20 minut do mrazáku.

2. Ručním mixérem nebo v robotu ušlehejte vychlazenou smetanu, až bude tvořit pevné špičky, a dejte stranou. Pak ušlehejte krémový sýr s cukrem, až bude hmota úplně hladká a krémová. Přidejte moučkový cukr, zakysanou smetanu, citronovou šťávu i vanilkový extrakt a znovu vyšlehejte do hladka. Ručně nebo na nízkou rychlost vmíchejte vyšlehanou šlehačku.

3. Náplň rozdělte na tři části a každou obarvěte na jinou barvu podle libosti.

4. Korpus vyjměte z mrazáku a na něj postupně naskládejte obarvené části náplně. Uhlaďte, formu zakryjte potravinářskou fólií a dejte chladit alespoň na 8 hodin, ale klidně až na 2 dny. Pokud si chcete být úplně jistí při krájení, můžete dort ještě na poslední hodinu před krájením dát do mrazáku.

5. Pomocí nože uvolněte dort od boků formy a pak před podáváním krájejte na klínky podle libosti.

