4 fantastické velikonoční pomazánky: Bleskové a chutnají famózně

Příprava pomazánek je skutečně neobyčejně jednoduchá. Je to vaření rychlé a kreativní. Zládne ho každý a s takovými pomocníky, jako jsou mixér nebo sekáček, budete za pár minut hotovi. Dejte si něco lehkého a chutného, jako je třeba pomazánka se sýrem a zeleninou, anebo vyzkoušejte šlehanou nivu či mrkvovou pomazánku s jablkem.

Zdroje: receptypanicuby.cz, superzdrave.cz

Sýrová velikonoční pomazánka

Zkuste si uprostřed toho všeho velikonočního vaření a pečení pochutnat na něčem jednoduchém a jarním. Do přípravy se jistě mohou zapojit i starší děti.

Podobně jako děvčata v tomto krátkém videoreceptu, která si připravila na svačinu pomazánku z tvrdého sýra:

Taková jarní pomazánka s mrkvičkou a paprikou je jistě skvělý nápad, jsou tu ovšem ještě další chutě. Vyzkoušejte pár receptů a nechejte fantazii volný průběh. Základem těchto receptů jsou tvaroh, pomazánkové máslo či sýr lučina. Když do nich vmícháte chutnou pečenou papriku, avokádo nebo rajčata a vše dáte do ledničky vychladit, vzniknou vám chutné pomazánky na pečivo, které je stejně důležité jako to, co na něj namažete. Kupte dobrý rohlík, bagetu nebo dalamánek a pusťte se do práce. Čím začít? Co třeba jen papriky a tvaroh?

Budapešťská pomazánka

Pamatujte si na budapešťskou pomazánku? Byla to směs tvarohu a červené mleté papriky, někdy byla až příliš těžká. Vylepšete ji proto o nakládanou nebo čerstvou kapii. Aby byl nebyla příliš hutná, k tvarohu přidejte také pár lžic smetany - a je to.

Suma sumárum budete potřebovat jeden měkký tvaroh a dvě lžíce smetany, najemno nakrájenou malou cibulku nebo pažitku, dvě lžičky mleté lahůdkové papriky, najemno nakrájenou půlku kapie a trošku soli.

Pamatujete na budapešťskou pomazánku? Chutnala vám? Zdroj: Shutterstock

Šlehaná niva

Určitě znáte také sýrovou pomazánku s česnekem, která bývá na stolech třeba na Silvestra. Neméně pikantní je však také pomazánka z nivy. Nejlepší je šlehaná niva, která se skvěle hodí na jednohubky s kouskem šťavnaté zeleniny nebo ovoce. Ke šlehané nivě se hodí například půlené hrozny.

Máte-li chuť na šlehanou nivu nebo jiný sýr s modrou plísní, stačí mít zhruba 200 g nivy a 100 g povoleného másla. Nivu nastrouhejte nebo rozdrobte na kousky a šlehejte ručním mixérem společně s máslem, po troškách přidávejte smetanu až do požadované konzistence. I u pomazánek platí, že trochu zaleželé a ztuhlé v lednici budou chutnější. Připravte si pomazánky v předstihu, v ledničce několik dnů vydrží.

Šlehaná niva je vynikající na svačinu i na jednohubky. Zdroj: Shutterstock.com

Mrkvová pomazánka s jablkem a česnekem

Jarní a plná chutí je také pomazánka z mrkve a jablka. Na přípravu budete potřebovat mrkev, půlku jablka, lžičku citronové šťávy a 100 g pomazánkového másla nebo sýra lučiny. Pokud chcete dát téhle jemné a slaďoučké pomazánce dospělácký šmrnc, přidejte také utřený stroužek česneku. Pomazánku si vždy můžete dosolit či opepřit podle vašich představ.