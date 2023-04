Lahodná velikonoční pomazánka: Fantastický způsob, jak zpracovat vajíčka

Spousta lidí se už před samotnými Velikonocemi děsí toho, co si počne se všemi těmi natvrdo uvařenými a nabarvenými vajíčky, které po svátcích zbydou. Možností ale naštěstí existuje hned několik. Kromě toho, že můžete vajíčka přidat do různých salátů, z nich lze udělat také oblíbenou vajíčkovou pomazánku. A to takovou, která vás naprosto nadchne.

Zdroje: YouTube.com, vitalia.cz, recepty.cz Natvrdo uvařená nabarvená vajíčka během Velikonoc poslouží jako ta nejkrásnější a zároveň nejklasičtější dekorace. Jenže jakmile se svátky blíží pomalu ke svému konci, často vyvstává otázka, jak vejce zužitkovat, aby se nezkazila a neskončila v odpadcích. Zvláště pak, nachystáte-li vajíček opravdu mnoho. V takovém případě se vyplatí vsadit na skvělou vajíčkovou pomazánku, která je dokonalou rychlou svačinkou i chutnou večeří pro celou rodinu. Čtěte také: Měkké velikonoční perníčky: Nazdobte je podle babiček. Je to nádhera! Podívejte Dobrota plná zdraví Vajíčková pomazánka je pak nejen velmi chutná, ale také zdraví prospěšná. Vajíčka totiž obsahují celou řadu vitamínů, minerálů, bílkovin a antioxidantů. Ve vejcích lze najít vitamíny A, E, K, vitamíny ze skupiny B a také velmi důležitý vitamín D. Ten je zodpovědný za správnou funkci imunitního systému a zároveň zajišťuje vstřebávání vápníku, což napomáhá zdraví kostí. Kraslice splní dekorativní účel a zároveň zasytí. Zdroj: profimedia.cz Vajíčka se hodí i do redukčního jídelníčku. Díky zmíněnému vysokému obsahu bílkovin totiž zasytí na dlouhou dobu a jsou velmi nápomocná při stavbě svalové hmoty. Samotná vajíčka uvařená natvrdo jsou pak také z hlediska bezpečnosti vůbec nejideálnější. Vzhledem k tomu, že během přípravu procházejí dlouhou tepelnou úpravou, existuje jen minimální riziko nákazy salmonelózou. Jak dlouho vydrží vejce natvrdo Delší vaření navíc vajíčkům dává delší trvanlivost. Pokud budete vejce natvrdo skladovat v dobrých podmínkách, tedy v chladničce s teplotou kolem 5 stupňů Celsia, vydrží vám čerstvá i 14 dní. Pochopitelně ale platí, že čím dřív je zužitkujete, tím lépe. Jakmile se tedy velikonoční období chýlí ke konci, na nic nečekejte a pusťte se do jejich konzumace. Ideálně ve formě pomazánky. Z uvařených vajíček je nejlepší udělat vajíčkovou pomazánku. Zdroj: Shutterstock Vajíčková pomazánka Vajíčková pomazánka je na přípravu až směšně snadná. Stačí totiž jen vajíčka nakrájet a smíchat je s dalšími komponenty. Rozhodně tedy dokonalou vajíčkovou pomazánku zvládne vykouzlit naprosto každý. Podrobný postup najdete ve videu: Na vajíčkovou pomazánku si připravte 4 vejce uvařená natvrdo. Vejce rozřízněte a vyjměte z nich žloutky. Ty dejte do mísy a bílky naopak nechte chvíli stranou. Žloutky s pomocí vidličky nebo lžíce rozmačkejte a smíchejte je s pepřem, solí a případně také špetkou chilli. Nastrouhejte si najemno 30 gramů sýru eidam a přidejte jej ke žloutkům. Ke žloutkům přijde také 20 gramů změklého másla, 4 lžičky majonézy a 1/2 lžičky plnotučné hořčice. Všechno společně dobře promíchejte. 5 Čtěte také: Pět tipů, jak vyzdobit byt na Velikonoce Následně si nakrájejte najemno jednu menší cibuli. Stejně tak si nakrájejte i 1 střední kyselou okurku. Přidejte ke žloutkům a nakonec do pomazánky nastrouhejte zbylé uvařené bílky. Pokud máte doma nějakou čerstvou bylinku (ideálně pažitku), nasekejte ji a taktéž ji přidejte do pomazánky. Kromě chuti jí totiž dá i krásnou barvu. Nakonec všechno společně důkladně zamíchejte a dejte pomazánku uležet do chladničky alespoň na 1 hodinu. Pak už jen vajíčkovou pomazánku servírujte s čerstvým pečivem.