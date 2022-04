Velikonoční věnec našich babiček: Zapomenutý recept. Je vynikající!

Efektní kynutý velikonoční věnec neboli pletenec je variací na klasický mazanec a tradičně by měl zdobit každý sváteční stůl. Nejenže skvěle vypadá, ale ještě lépe chutná. Jde totiž o recept osvědčený generacemi.

Věnec je tradiční stejně jako mazanec

Kynutý věnec se pekl vždy ve stejný den jako mazanec, a to už na Bílou sobotu. Byl tak připraven na Boží hod na pomazání v kostele jako symbol konce odříkání a oslavy nového života. Ve věnci byla často, na rozdíl od mazance, zapečená celá vajíčka i se skořápkou.

Chcete mít prvotřídní těsto?

Ošetřete před použitím připravenou dávku mouky. Vždy je lepší ji prosít, zbavíte ji nežádoucích hrudek. Těsto věnce bude o to více nadýchané. Veškeré suroviny i kuchyňské náčiní a nádobí, by měly mít pokojovou teplotu. Zadělávat těsto je nejlepší při teplotě kolem 25 °C, protože je základem kvásek. Při nižší teplotě by nevzešel. Jestli chcete, aby se vám kvásek stoprocentně povedl, rozdělejte ho ve vlažném mléce.

Kynutý věnec se pekl vždy ve stejný den jako mazanec, a to už na Bílou sobotu. Zdroj: shutterstock.com

Co doporučovala proslulá odbornice

Věhlasná kuchařka Marie Janků-Sandtnerová uvedla svůj recept na kynutý věnec v roce 1924, kde se zmínila, že základem úspěšného výsledku jsou vždy nejdůležitější naprosto kvalitní suroviny. Velmi například záleží na droždí, které by mělo být absolutně čerstvé.

Jak pekly velikonoční věnec naše babičky

Velikonoční kynuté těsto je velice dobře tvárné, a tak z něj upletete věnec jedna dvě. Zapletené těsto do copu připomíná vzor pomlázky a jako ozdobu do něj stačí vtisknout uvařená vejce. Můžou být v přírodním odstínu, ale i barvená, jen k barvení použijte raději přírodní barvy. Když jej po upečení ještě dozdobíte pentlemi, či jarními květy nebo větvičkami, bude pečený věnec dominantní ozdobou vaší velikonoční tabule. A máte se na co těšit i chuťově, je nadýchaný a lahodný!

Potřebné ingredience

500 g hladké mouky

42 g droždí

100 g másla

100 g cukru

125 ml mléka

1 žloutek

1 bílek na potření

špetka soli

vejce na ozdobu

Jde se na to!

Prosetou hladkou mouku se špetkou soli smíchejte s cukrem a máslem. Těsto pak postupně zpracovávejte společně s kváskem a žloutkem. Poté nechte zadělané těsto tak hodinu kynout.

Jak na kvásek

Zahřejte mírně trošku mléka a přidejte 1 lžičku cukru, mouky a rozdrobte do něj připravené droždí. Kvásek nechte stát na teplém místě do té doby, než vzejde, zpravidla postačí tak 10 minut.

Připravte si vařená vejce

Vejce, kterými věnec nazdobíte v první řadě pečlivě omyjte. Než je dáte vařit do studené vody, nechte je tak 15 minut odpočívat v pokojové teplotě, nebude hrozit prasknutí skořápky. Od okamžiku, kdy začne voda vřít, je po 1 minutě zchlaďte. Bílek se srazí, ale žloutky se budou mít šanci dopéct až v troubě s věncem.

Jak plést věnec

Vykynuté těsto si rozdělte na tři stejné části. Každou z nich vyválejte do stejně silných a dlouhých válečků a spleťte je v klasický cop. Opatrně spletené těsto přemístěte na plech vyložený pečicím papírem a stočte jej do kruhu. Je důležité spojit pevně konce, můžete si vypomoci i dřevěným párátkem.

Kynutý věnec může mít i slanou verzi. Zdroj: shutterstock.com

Na závěr vejce a potřít

Do těsta opatrně vsaďte připravená vejce dle své fantazie a věnec nechte ještě tak 20 minut kynout. Než vložíte těsto do trouby, potřete jeho povrch rozšlehaným bílkem.

Náš tip

Aby se vám těsto uprostřed nerozteklo, můžete tam postavit nádobu. Potřete ji z vnější strany tukem, aby se na ni těsto nepřilepilo. Kulatý střed tak zůstane pravidelný a nepokřiví se. Věnec pečte v předem vyhřáté troubě při teplotě 170 °C do zlatavého zhnědnutí.

Velikonoční věnec je skvělý i jako originální velikonoční dárek!

