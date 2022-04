Velikonoční věnec plný tvarohu od Kluků v akci: Z poctivého těsta podle babiček

Tradičně, a přesto trochu jinak? Upečte si na Bílou sobotu kromě jiných lahůdek i velikonoční věnec. Máme pro vás ověřený recept, který je dokonce plný lahodné náplně, v níž hraje hlavní roli tvaroh.

Upéct ještě k mazanci velikonoční věnec, není tak špatný nápad. Protože je chuťově i vzhledově opravdu výjimečný, bude úžasnou dekorací vaší velikonoční tabule. A strávníci vás budou oslavovat! Těsto je totiž nádherně vláčné, voní po másle a věnec je plný tvarohu. Náramně se vám bude hodit k velikonoční snídani nebo k odpolední kávě.

Věnec je modernější verzí mazance

Velikonoční věnec neboli pletenec má sice také svou tradici, ale novodobější, spíše takovou „pohanskou“. Nevychází přímo z křesťanských zvykosloví a většinou se nenosil jako jiné pokrmy v bílém šátku v neděli na mši, aby byl pomazán. Velikonoční věnec ze všeho nejvíc připomíná pomlázku, protože bývá pletený minimálně ze dvou pletenců.

Vykynuté těsto přendejte na moukou posypaný vál a rozdělte jej na dvě poloviny. Zdroj: shutterstock.com

Co těstu pomůže

Začněte tím, že si připravíte dokonalou mouku. Prosejte ji, zbavíte ji tak nechtěných hrudek a těsto bude díky tomu více nadýchané. Veškeré ingredience si alespoň půl hodiny předem vyndejte na kuchyňskou linku, aby měly pokojovou teplotu. Stejně tak je dobré zadělávat těsto v místnosti, kde je tak 22 až 25 °C, droždí to ocení. Při nižších teplotách nepracuje tak dobře. Velmi záleží také na kvalitě droždí, které by mělo být absolutně čerstvé.

Potřebné ingredience na těsto

40 g droždí

100 g cukru

250 ml mléka

0,5 kg hladké mouky

1 lžička soli

2 žloutky

125 g másla

citronová kůra

50 g rozinek

40 ml rumu

mouka na podsypání

1 vejce na potření

50 g mandlí na posypání

Potřebné ingredience na náplň

500 g plnotučného tvarohu

40 g vanilkového cukru

2 lžíce vanilkového pudinku

2 žloutky

Udělejte si rychlokvásek

Rozmíchejte droždí s cukrem a troškou vlažného mléka na kašičku a nechte pár minut odpočívat v teple. Cukr nastartuje a urychlí všechny kvasné procesy.

A jde se na těsto

Následně přidejte ostatní ingredience jako je mléko, mouka, sůl, žloutky, rozehřáté a vychladlé máslo, nastrouhanou citronovou kůru a rozinky namočené v rumu. Vypracujte vláčné těsto, které se nelepí na stěny mísy. Nakonec jej poprašte moukou, zakryjte v míse utěrkou a nechte kynout na teplém místě minimálně hodinu. Během kynutí je dobré ještě jednou těsto promísit.

Jde se tvořit pletenec

Vykynuté těsto přendejte na moukou posypaný vál a rozdělte jej na dvě poloviny. Z každé části rozválejte dlouhý podélný obdélník, do kterého později zabalíte náplň jako když připravujete závin.

Tvarohová náplň

Utřete dohromady žloutky, cukr, pudinkový prášek a tvaroh. Na střed vyváleného těsta lžící umístěte náplň a veškeré okraje kolem dokola potřete rozmíchaným vajíčkem, těsto vám po zavinutí bude lépe držet u sebe. Když naplněné těsto zabalíte do úzké dlouhé roličky, lehce ji pomoučněte. Tímto způsobem připravte a naplňte i druhou část těsta.

Na závěr potřete vajíčkem, posypte sekanými mandlemi a pečte ve vyhřáté troubě na 170 °C asi 45 minut dozlatova. Zdroj: shutterstock.com

Poslední fáze před pečením

Vyložte si pekáč pečicím papírem a obě naplněné nohavice na něm do sebe zvolna zamotejte do tvaru věnce. Do jeho středu vložte máslem namazanou kulatou formičku nebo hrnek, aby zde zůstal kulatý otvor a těsto se neslilo. Na závěr potřete vajíčkem, posypte sekanými mandlemi a případně i rozinkami. Pečte ve vyhřáté troubě na 170 °C asi 45 minut dozlatova.

Máte se na co těšit, jeho chuť tohoto tvarového věnce je neodolatelná.

Zdroje: www.ceskatelevize.c, www.denik.c, www.maminka.cz