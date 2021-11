Klasické vepřo knedlo zelo podle Pohlreicha: Lepší nevymyslíte!

Když se vás někdo zeptá, jaké je klasické české jídlo, co mu odpovíte? Většina z nás si určitě vzpomene na hospodskou klasiku, kterou je knedlo vepřo zelo. Tohle ne příliš dietní jídlo milujeme všichni a čas od času prostě zhřešíme a tuhle kalorickou bombu si dopřejme. A co teprve, když je připraveno podle receptu jednoho z našich nejlepších českých kuchařů!

Knedlo vepřo zelo je česká klasika, která nezklame při žádné sváteční příležitosti, kdy chcete rodinu či přátele pořádně nasytit. Dbejte však na to, aby i taková nezdravá kalorická bomba byla co nejvíce odlehčená a co nejlépe stravitelná.

Knedlo vepřo zelo vzniklo na konci 19. století jako nacionální konstrukt a národním jídlem se stalo poté, co se osvědčilo jako ideální jídlo do restaurací, které chtějí prodat co nejvíce piva. To se totiž k pečenému vepřovému masu a knedlíkům skvěle hodí. Dříve byly za národní jídlo považovány švestkové knedlíky. K těm se ale zmíněné pivo pít nedalo, tudíž u hospodských upadly v nemilost.

Tradiční vepřo knedlo zelo

Oblíbené jídlo se skládá z libového vepřového masa nakrájeného na plátky a houskového knedlíku. Podává se k němu dušené bílé zelí a na talíři se vše přelije výpekem z masa.

Podobné jídlo je oblíbené také u našich sousedů v Rakousku či Německu. Není tedy jisté, ve které z těchto zemí se recept poprvé objevil. Každá si samozřejmě myslí, že to byla právě ona, která představila knedlo vepřo zelo světu.

Výpečky a pečený bůček

Kromě klasického knedla vepřa zela jsou v Česku také velmi oblíbené výpečky, které jsou na rozdíl od výše zmíněného jídla tučnějšího charakteru a nakrájené na kostičky nebo také pečený bůček, který se připravuje na kmínu a cibuli. Podobný je i moravský vrabec. Ten se ale zpravidla podává s knedlíkem bramborovým a také místo zelí se špenátem.

I když je Zdeněk Pohlreich špičkovým kuchařem, který si zakládá na světové kuchyni, na české speciality nedá dopustit. Musí se ale kvalitně připravit. Přinášíme vám tedy recept od tohoto šéfkuchaře, díky kterému se dozvíte, jak správně knedlo vepřo zelo připravit.

Knedlo vepřo zelo podle Zdeňka Pohlreicha

Suroviny:

Maso:

500 g vepřové pečeně, krkovice nebo bůčku

50 g sádla

1 cibule

česnek

drcený kmín

sůl a pepř

Knedlíky:

450 g hrubé mouky

4 rohlíky

10 g droždí

200 ml mléka

1 vejce

špetka soli a cukru

Zelí:

400 g kysaného zelí

1 střední cibule

cukr, sůl, kmín, ocet podle chuti

sádlo

hladká mouka podle potřeby

Postup:

Maso:

Vepřové maso osolte, opepřete, posypte kmínem a ze všech stran potřete prolisovaným česnekem. Nasekejte cibuli na jemno a vyložte ji na plech. Na vrstvu cibule položte maso, přidejte sádlo, podlijte trochou vody a pečte na 160 stupňů do změknutí. Maso by mělo při této teplotě trvat zhruba 2-2,5 hodiny. Upečené maso vyndejte z trouby a nechte ho 15 minut odpočinout. Nyní jej můžete krájet. Hotové maso podávejte s knedlíky a dušeným zelím.

Knedlíky:

Do prosáté mouky uděláme důlek do kterého rozdrobíme droždí, přidáme špetku cukru, zalijeme asi třetinou vlažného mléka, zlehka promícháme a necháme vzejít kvásek. Pak vmícháme zbylé vlažné mléko s rozšlehaným vejcem, osolíme a vypracujeme vláčné těsto. K dobře vypracovanému těstu přidáme na kostičky nakrájené rohlíky a necháme asi 3-4 hodiny kynout. Z nelepivého těsta vytvarujeme dvě šišky, vložíme je do hrnce s osolenou vroucí vodou a vaříme 20-25 minut. Uvařené knedlíky propíchneme vidličkou a kráječem (nebo nití) je nakrájíme na plátky.

Zelí:

Kysané zelí si propláchněte (obzvlášť pokud je kyselé moc) a pokrájejte ho. Propláchnuté a pokrájené zelí dejte do hrnce, zalijte vroucí vodou, přidejte 2 lžičky drceného kmínu a duste pod pokličkou zhruba 15 minut. Mezitím si nakrájejte na drobné kostky cibuli a v kastrolu na rozpáleném sádle či jiném tuku cibuli zpěňte. Nyní cibuli lehce zasypte hladkou moukou a za stálého míchání vytvořte světlou jíšku. Pozor jíška se nesmí připálit a ztmavnout! Jíšku přidejte k poloměkkému zelí a duste do měkka. Konečnou chuť zelí vylaďte cukrem (cca 3 lžíce) a octem (cca 2 lžíce). Někdo má rád sladké bílé zelí a někdo vyloženě kyselé.

