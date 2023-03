Vepřová panenka na zelenině: Famózní chuť a maso se rozplývá na jazyku

Vepřová panenka je jedním z nejoblíbenějších kousků masa. Když je správně připravená, je krásně šťavnatá, měkká a rozplývá se na jazyku. Problém je ale v tom, že se ji právě takto podaří připravit jen málokomu a panenka bývá nezřídka dost vysušená. Víte, jak ji dělat správně? Zkuste vepřovou panenku na zelenině, je fantastická.

Hned po kuřecím mase jsou Češi velkými milovníky vepřového. A to hlavně nejlibovější části vepře – vepřové panenky. Je skvělá smažená, grilovaná, obalovaná, pečená, plněná… Zkrátka na všechny způsoby. Pojí se k ní jen jediná nevýhoda. Jakmile ji na pánvi či grilu necháte příliš dlouho, má tendenci rychle ztrácet svou šťávu, a tím pádem vysychat. S tím správným postupem se ale nemusíte bát toho, že byste rodině naservírovali maso tvrdé jako podrážka.

Jak připravit vepřovou panenku

V případě vepřové panenky jde o vychytání správné teploty a také správného času. Jedině tak zůstane šťavnatá. Vyhráno mají ti, kdo disponují kuchyňským teploměrem, který za ně pohlídá teplotu a maso bude delikátní a šťavnaté. Pokud ale teploměr nemáte, vždy je lepší panenku připravovat jinak než jen prostým opékáním či grilováním. Můžete ji například obalit ve slanině nebo sušené šunce. Ty se totiž kolem masa „uzamknou” a nedovolí šťávě, aby vytekla. Další variantou je příprava panenky na zelenině. I zelenina totiž poslouží jako ochranný štít před teplem a panenka bude krásně šťavnatá.

Aby se panenka nevysušila, obalte ji ve slanině.

TIP: Vždy je rovněž lepší panenku před tepelnou úpravou nesolit a osolit ji až na talíři. Sůl by totiž z masa vytáhla šťávu, která by pak zůstala v pánvi. Zároveň do masa nikdy během přípravy nepíchejte vidličkou.

Vepřová panenka na zelenině

Pokud hledáte inspiraci na nedělní oběd a nechcete zase skončit u různých omáček či obalovaných řízků, vsaďte na jemnou vepřovou panenku pečenou na zelenině. A můžete se spolehnout, že se celá rodina bude olizovat až za ušima.

V první řadě se pusťte do přípravy masa. Na čtyři porce vám postačí až 600 gramů vepřové panenky. Tu omyjte, očistěte a nakrájejte ji na medailonky. Medailonky lehce naklepejte prsty, potřete je olivovým olejem a opepřete. Pak si opravdu poctivě rozpalte pánev a medailonky na ní z obou stran rychle orestujte, aby se zatáhly. Postačí opravdu jen 30 vteřin z každé strany. Na pánvi už můžete maso i osolit.

Vepřové panence stačí stávit v pánvi jen chviličku. Jen tak zůstane jemná.

Zelenina pod maso

Orestovanou panenku vyndejte z pánve a prozatím ji odložte stranou. Nakrájejte si 200 gramů mrkve, 200 gramů petržele a 100 gramů celeru. Na pánvi po panence rozehřejte 30 gramů másla a na něm opečte zeleninu. Osolte ji, opepřete, a když je měkká, z pánve ji vyndejte. Nakonec v té samé pánvi ještě zahřejte 1 lžíci sójové omáčky, přilijte trochu vody, přidejte 5 gramů cukru a asi 1/2 lžičky solamylu. Míchejte, dokud omáčka nezhoustne. Pak do pánve vraťte zeleninu, maso a krátce prohřejte. Vepřovou panenku na zelenině podávejte ideálně s bramborovou kaší nebo opečenými brambory.