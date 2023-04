Vepřová panenka jako z pětihvězdičkové restaurace. Postup krok za krokem

Přemítáte, jak připravit vepřovou panenku? Vyzkoušejte jednoduchý, ale vynikající recept na šťavnatou a lahodnou panenku, která se bude na jazyku jen rozplývat. Nebojte se, maso nevysušíte. Podle tohoto receptu rozhodně ne!

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.zajakdlouho.cz

Vepřová panenka podle šéfkuchaře

Vepřová panenka je krásné masíčko, které je velmi jednoduché připravit a nabízí se také celá řada způsobů, jak to udělat. Oblíbené jsou medailonky i pečená panenka nebo grilovaná. Je to maso jemné, a pokud to nepřeženete s úpravou, pak také šťavnaté a chutné. Jen panenku nevysušit! Jak na to?

Vynikající recept na přípravu vepřové panenky představuje Olgas Küche v tomto videu. Pokud nevládnete němčinou, nezapomeňte si také pustit titulky. Tento videorecept vám dovolí nahlédnout pod ruce profíka. Vyzkoušejte jej. Vepřová panenka připravená na tento způsob jistě zachutná i náročnému strávníkovi.

Lahodnou vepřovou panenku můžete připravit i na smetaně. Jak na to? Podívejte se v tomto videu:

Jak si poradit s vepřovou panenkou?

Maso zbavte veškerých blanek či případných nečistot, přichystejte si trošku oleje, celou paličku česneku a snítku čerstvého tymiánu, sůl a pepř.

I když se budete nyní věnovat zatažení a opečení panenky, nezapomeňte rozehřát troubu na 200 °C. Nádobí na přípravu vyberte takové, které můžete vložit později do rozpálené trouby. Než se vrhnete na opékání panenky ze všech stran, dobře je posolte, opepřete a koření vezměte do masa. Na hluboké pánvi či pekáčku rozehřejte malé množství oleje a opékejte panenku postupně ze všech stran.

Vepřová panenku můžete péci zároveň i se zeleninou. Zdroj: Shutterstock

Po chvíli přidejte i rozpůlenou paličku česneku řezem dolů, aby česnek ovoněl olej a případnou šťávu později. Mezi česneky vložte celou snítku době opraného, ale osušeného tymiánu. Ten také připravované maso ovoní, především ve fázi pečení. Dejte si s panenkou záležet, a když je pěkně do zlatova ze všech stran, přidejte kousek másla, aby se uvolnil výpek a vůně i chutě všech ingrediencí se smísily.

Z navršeného česneku a tymiánu udělejte panence lůžko a celé maso na něj umístěte. Takto dejte péci do předehřáté trouby na 20 minut při teplotě 200 °C.

K vepřové panence si můžete nachysta dip nebo omáčku. Zdroj: Shutterstock

Vepřová panenka se hodí ke všemu

Jakou zvolíte přílohu je jen na vás, nicméně s výpekem nepočítejte. Videopříspěvek představuje kombinaci cibule čili papričky, kapie a rajčátek s teriyaki omáčkou a čerstvou petrželkou.

Nemáte-li teriyaki omáčku doma, nevadí. Jednoduše si můžete připravit trošku vlastní svařením sójové omáčky, cukru, octa, vody, sušeného česneku a cibule s troškou zázvoru. Tato asijská omáčka je výrazná a hustá. Není důvod přidávat ji velké množství, aby zcela nepřebila chuť zeleniny.

Je tu však i možnost připravit si pečenou zeleninu ať už zvlášť nebo společně s masem. Nejen že se ingredience vzájemně provoní a propojí, ale také ušetříte energie při jejich přípravě.

Upečené maso nechejte pět minut odpočinout a až poté jej krájejte.