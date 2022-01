Vepřová panenka se slaninou pečená v troubě: Vynikající kalorická „prasárnička"

Šťavnatá panenka, která se rozplývá na jazyku, je vrcholem blaha pro chuťové buňky mnoha lidí. A tučná slanina dodá masu říz. Pojďte si takovou lahodu připravit, už jen při čtení receptu se vám budou sbíhat sliny!

Vepřovou panenkou nikoho neurazíte, snad jedině vegetariány. Je jednou z nejdražších částí vepřového masa a milovníkům masa je jasné proč. Tato část, která se nachází pod zadní částí pečeně, je totiž delikatesou, která se snadno a rychle upravuje.

Vaše drahá polovička pozvala na nedělní oběd kolegu z práce s manželkou, a vám se nechce vyvařovat nic extra složitého? Vepřová panenka je jasná rychlá a nepracná volba. Zbudou jen prázdné talíře a ovace na konec.

Potřebné ingredience

1/2 kg vepřové panenky

150 g slaniny na plátky

sůl

olej

Slanina dodá masu ten správný říz. Zdroj: Elena Shashkina / Shutterstock.com

Postup přípravy

Troubu si zapněte na 220 °C. Budete potřebovat velké teplíčko, abyste docílili dokonalosti. Maso zbavte všech viditelných blan, aby se vám ten nádherný kus masa zbytečně nesmrsknul a neznetvořil. Poté maso rozkrojte, obě půlky nasolte a potřete trochou oleje. Plátky slaniny si vyskládejte vedle sebe, maso do ní zabalte, a pokud máte kuchyňský provázek, svažte do úhledných bochánků (nebojte, i neúhledně svázaný patvar bude delikátní). Přendejte obě části masa do pekáče a vložte do vyhřáté trouby. Nikam daleko neodcházejte, protože za 15-20 minut panenky budete vyndávat! Až bude maso upečené podle vašich představ, vyndejte ho z trouby na linku, kde ho nechte přibližně pět minut odpočinout. Tak a teď už jen nakrájet na plátky a servírovat spolu s něčím, co máte rádi.

Neočekávejte v pekáčku s masem sos, ten se tam nevytvoří vůbec, nebo jen naprosto minimální množství.

Neprotahujte čas v troubě! Když to „přetitrujete“, čeká vás kus ztvrdlé podrážky, což by byla u panenky věčná škoda.

Jak poznat správně propečenou panenku

Nejste si jisti, že je panenka hotová? Poznáte to vcelku snadno. Okem vyberte nejsilnější část panenky a do ní píchněte prstem. Ten by se vám neměl probořit do masa, ale měl by hezky pružit.

Vepřová panenka je kvalitní vynikající maso. Zdroj: istetiana/Shutterstock.com

Příloha? Vše v jednom pekáčku!

Trouba je vyhřátá na 220 °C, což znamená, že se při ní bude skvěle péct brambor i zelenina. Jen to chce vychytat čas. Brambory trvají nejdéle, ty dejte do trouby o 25 minut dříve než panenku. Zeleninu přidejte společně s masem.

