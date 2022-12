Vepřové koleno na černém pivu podle Pohlreicha: Mistr k němu dělá skvělou omáčku

Pečené vepřové koleno patří k těm nejoblíbenějším českým lahůdkám. Funguje skvěle jako vydatný oběd či večeře, ale také jako dokonalé pohoštění pro hosty při nejrůznějších oslavách a večírcích. Způsobů, jak ho upravit, existuje celá řada. Zdeněk Pohlreich má ale skvělé vychytávky na to, aby bylo skutečně dokonalé.

Z přípravy pečeného vepřového kolena mají mnozí obavy. Častokrát se totiž stává, že je koleno tuhé, málo šťavnaté anebo krásně vypečené na povrchu, ale uvnitř syrové. Postup, jak jej správně připravit, je přitom v zásadě velmi jednoduchý. Jen je třeba dodržet všechny kroky, které vedou k jeho dokonalosti. A podle receptu Zdeňka Pohlreicha se skvělé vepřové koleno podaří naprosto každému.

Vepřové koleno na pivě podle Zdeňka Pohlreicha

Podrobný postup najdete ve videu:

Postup, jak připravit vepřové koleno, nevyžaduje ani tolik kulinářské zručnosti, jako spíše času. Čas je zkrátka stěžejní a vaření a následné pečení není radno uspěchat. Začněte tím, že si očistíte vepřové koleno a vložte jej do dostatečně hlubokého hrnce. Zalijte jej 1 litrem černého piva, přidejte napůl překrojené 2 mrkve, 1 petržel a 2 cibule. Do hrnce patří také 3 kuličky nového koření, 10 kuliček černého pepře a 2 bobkové listy. Obsah hrnce osolte a zalijte jej ještě vodou tak, aby bylo koleno celé ponořené. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a pod pokličkou koleno vařte zhruba 2 hodiny.

Pikantní medová omáčka

Ve chvíli, kdy je koleno měkké, vyjměte jej z vývaru a dejte ho prozatím bokem. Vývar ale nevylévejte, vznikne z něj totiž dokonalá omáčka. Přeceďte jej, přiveďte znovu k varu a nechte jej zredukovat zhruba na 1/3. Až se tak stane, přidejte do něj 1 nasekanou chilli papričku a 100 gramů medu.

Koleno vykostěte a potřete jej připravenou pikantní omáčkou. Koleno vložte do pekáčku, podlijte ho trochou omáčky a dejte péct do trouby vyhřáté na 180 °C, aby se vytvořila krásně křupavá kůrka. Koleno v troubě sledujte a vždy, když jeho povrch zcela oschne, opět jej přelijte omáčkou. A takto jej pečte do doby, dokud nebude kůže krásně zlatavá.

Vepřové koleno je vydatnou pochoutkou. Zdroj: Shutterstock

Zdeněk pohlreich chystá ke kolenu salát Coleslaw

Upečené vepřové koleno můžete servírovat klasicky s hořčicí, křenem, kyselými okurkami a čerstvým chlebem, Zdeněk Pohlreich k němu ovšem připravuje ještě salát Coleslaw. Na ten budete potřebovat 800 gramů bílého zelí, které si rozčtvrťte a zbavte košťálu. Zelí nakrájejte na opravdu tenké nudličky. Smíchejte ho s nahrubo nastrouhanou větší mrkví a také 1 lžicí nastrouhaného křenu. Vmíchejte 4 lžíce majonézy, několik kapek bílého vinného octa, 1 lžíci třtinového cukru a 4 lžíce kefíru. Zdeněk Pohlreich do salátu Coleslaw přidává také 2 lžíce rozinek. Podle chuti ještě salát dosolte a je hotovo. Před podáváním ho dejte alespoň na hodinu vychladit, aby se všechny chutě propojily.