sNejlepší šéfkuchaři vepřové kotlety nakládají do láku od okurek. Dobře vědí pro

Lák z okurek často končí v odpadu, málokdo totiž ví, že má i další využití. Věděli jste, že do něj můžete například naložit maso? To nejenže díky tomu získá skvělou chuť, ale bude také krásně křehké a po upečení neodolatelně měkoučké.

Zdroje: varimedobroty.cz, YouTube.com, bydlimekvalitne.cz

Nakládané okurky patří mezi nesmírně oblíbené potraviny. Skvěle se hodí jak k řízku s bramborovou kaší, tak i je grilovanému kousku masa. Jenže co udělat s lákem, který ve sklenici zbyde, jakmile z ní vytáhnete poslední okurku? Rozhodně ho nevylévejte. Dá se totiž dále použít.

Lák z okurek používáme každý jinak. Někdo si jej rád vypije jen tak na chuť, jinému pomáhá jako ulevující nápoj při kocovině. Zdroj: profimedia.cz

Co s lákem z okurek

Lák z okurek má všestranné využití, i když o tom málokdo ví. Věděli jste například, že díky vysokému obsahu hořčíku, sodíků a chloridu vápenatého dokáže uklidnit svalové křeče? Po náročnější tréninku zkrátka vypijte půl šálku láku a bolesti svalů se spolehlivě vyhnete.

S létem je spojená celá řada radostí a starostí. Nezřídka kdy se stává, že zůstaneme na sluníčku déle, než bychom měli, a naše pokožka se zbarví do červena a bolí. I s tím ale lák z okurek pomůže. Namočte do něj vatový tampónek a jemně spálenou kůži potírejte. Brzy přijde úleva.

Dále můžete použít lák z okurek jako lék na kocovinu a podrážděný žaludek, jako hnojivo na rostliny, které vyžadují kyselejší půdu a dokonce i v kuchyni. Dochutit s ním můžete salát, anebo do něj naložit maso.

Patříte mezi velké milovníky kyselých okurek? Pak musíte vyzkoušet vepřové maso na okurkách! Postup najdete ve videu:

Vepřové kotlety naložené v láku z okurek

Vepřové kotlety patří k populárním kouskům masa, hlavně proto, že nejsou tolik tučné jako například krkovice. Bohužel se ale často stává, že jsou kotlety vysušené a na talíři jsou tuhé jako podrážka. K tomu ale nikdy nedojde, pokud je před tepelnou úpravou naložíte do láku z okurek. Ten jim dodá skvělou chuť a zároveň zajistí, že bude maso křehké a plné chuti.

Vepřové kotlety naložte do láku. Budou chutnat skvěle. Zdroj: Shutterstock

Marináda z láku

Na začátku vaření si připravte marinádu, do které maso naložíte. V uzavíratelné nádobě smíchejte 100 mililitrů nálevu z okurek s 50 gramy plnotučné hořčice. Přidejte 5 gramů sladké mleté papriky, 5 gramů černého mletého pepře a 5 gramů soli. Do marinády pak vložte 6 kousků vepřové kotlety, nádobu uzavřete a uložte ji alespoň na 2 hodiny do chladničky.

Pečení masa

Maso následně položte na plech vystlaný pečicím papírem. Na každý kousek masa rozetřete 1 lžičku majonézy, na ni položte plátek rajčete a na něj dejte menší hrst najemno nakrájených okurek. V úplném závěru každý kousek masa zasypte nastrouhaným tvrdým sýrem a maso vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia. Pečte ho zhruba 35 minut a je hotovo. Upečené kotlety podávejte s bramborovou kaší anebo americkými bramborami.