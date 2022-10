Vepřové kotlety na houbách podle Pohlreicha. Lepší omáčku jste nejedli!

Připravte si z čerstvých hub chutné a šťavnaté vepřové kotlety na houbách, tak jako to dělá Zdeněk Pohlreich. Jen z několika ingrediencí vykouzlíte chutný hlavní chod. Jeho báječné aroma a vyváženou chuť oceníte vy i celá rodina. Jak připravuje vepřové na houbách šéfkuchař Pohlreich?

Houbové hody

Houbařská sezona je v plném proudu a v lesích se teď dají najít hotové poklady. Pokud houby milujete, určitě také máte na pilno v kuchyni. Houby jsou skvělé a těch receptů! Smažené na chleba, v těstíčku se jim také někde říká „krovky“, smaženice, polévky, omáčky! Prostě kdo miluje houby, pochutná si na nich ve všech možných variacích.

Už máte koše plné hub? Zdroj: shutterstock.com

Houby jsou také velmi chutné společně s masy, a právě takovou kombinaci chutí nabízí přírodní vepřové kotlety na houbách. Tuto omáčku nemusíte nijak zahušťovat a v podstatě ani komplikovaně dochucovat. Masové plátky se krásně osmahnou, pak k nim přidáte cibulku s houbami a víc už vlastně nic. Je to recept rychlý, prostý, na ingredience nenáročný, a přitom velmi chutný. Báječně se hodí nejen k rýži, ale také k těstovinám. Pokud maso na houbách neděláte, rozhodně tento vynikající recept vyzkoušejte. V kuchyni nemusíte strávit půl dne, a přitom budete mít báječný oběd z vlastních hub.

Jak máte houby nejraději vy? Zdroj: shutterstock.com

Začněte cibulkou a houbami

Jak na to? Je to vážně rychlovka, podívejte! Na pánvičce na sádle či oleji osmahněte najemno nakrájenou jednu větší cibuli. Zatímco se cibulka dělá na mírném žáru, nakrájejte očištěné houby na plátky. Hodí se dobře veškeré hříbky, u pevnějších dužnatějších hub, jako jsou například kuřátka nebo hlívy, si dejte pozor, aby byly dost měkké. Jestli se vám v lese zatím nepoštěstilo a používáte houby sušené ve větších kouscích, pak je namočte na alespoň půl hodiny do vody a před použitím je nechejte dobře okapat. Do sklovité cibulky přidejte houby a nechejte ještě chvilku smažit spolu.

Houby osmahněte a poduste. Zdroj: Shutterstock

Přírodní vepřové kotlety na houbách

Asi 700 g vepřové kotlety nakrájejte na zhruba dvoucentimetrové plátky. Z každé strany je dobře osolte a opepřete, zaprašte troškou mouky. Rozpalte olej nebo sádlo v hrnci. Chcete-li mít jídlo ještě voňavější, můžete napřed osmahnout několik kostek slaniny, ta pustí tuk a na něm můžete smažit maso. Plátky kotlety zprudka z obou stran orestujte, aby se pěkně zatáhlo a drželo šťávu. Pracujte postupně a nedávejte všechno maso naráz. Osmahnutí by bylo příliš pomalé, maso by pustilo šťávu a začalo by se dusit.

Vepřové kotlety jsou na houbách výborné. Zdroj: Shutterstock

Když jsou všechny plátky masa pěkně nazlátlé z obou stran, přidejte k nim osmahnutou cibulku s houbami, podlijte je troškou vývaru, osolte a duste do měkka.

Před stažením s ploty omáčku ochutnejte. Pokud vám vyhovují přírodní chutě masa a hub, stačí jen dosolit či opepřit podle vašich představ.

Jestli chcete omáčku maličko vypíchnout, přidejte trošku, tj zhruba lžičku, plnotučné hořčice a nechejte v omáčce krátce povařit. Podle chuti můžete také přidat špetku cukru na vyrovnání kyselosti hořčice, ale v případě, že je omáčka chutná a silná, pak není třeba. Přejeme dobrou chuť!