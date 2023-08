Vepřové kotlety na houbách: Těhotnej kuchař umí ty nejlepší. Podívejte

Už jste v lese našli první hříbky? Pokud ne, určitě jste se činili loni a určitě máte doma ještě nějaké zásoby. Jak připravit vynikající kotlety na houbách? Recept je jednoduchý a zvládne ho i začátečník na výbornou.

Vepřové kotlety á la Těhotnej kuchař

Podívejte, jak připravuje vepřové kotlety na houbách šikovný kuchař ve svém videopříspěvku. V jeho podání je to rychlovka. Navíc přidává do základu také voňavé bylinky, které však nejsou povinné. Holt, i maso na houbách může být všelijaké.

Maso na houbách

Verzí stejného jídla je však celá řada. Na přípravu budete rozhodně potřebovat čerstvé, mražené nebo sušené houby. Pokud děláte ze sušených hub prášek, i ten rozhodně můžete použít. Okořeněné plátky masa osolte a opepřete, vše dobře vetřete do masa a osmahněte z obou stran, aby se maso pěkně zatáhlo a drželo šťávu.

Maso můžete mírně pomoučnit, ale není to nutné. Nicméně poté, co maso odložíte bokem, na stejné pánvi pak osmahněte cibulku a přidejte také houby. Smažit sice můžete na oleji, ale výborně se hodí i vepřové sádlo. Na podlití je zase ideální vývar, ale postačí i obyčejná voda, rozhodně můžete přidat trošku masoxu, ideálně houbového.

Maso vraťte do pánve a nechejte udělat do měkka. Tím to ale nekončí. Aby měla omáčka říz, přidejte na závěr trošku cukru a lžičku nebo dvě hořčice. Chuť by měla být vyvážená a rozhodně nesmí přebít houby.

Když je nouze, i žampiony příjdou vhod. Zdroj: Arkadiusz Fajer / Shutterstock

Jiné verze masa na houbách

Pokud chcete omáčku zjemnit nebo trošku nastavit, můžete přidat smetanu nebo trošku mléka s kouskem másla. K masu na houbách se výborně hodí šťouchané brambory, kynuté knedlíky, ale také rýže, někdo má rád i těstoviny. Ty jsou ale běžnější v kombinaci s kuřecím a houbovou omáčkou. Na houbách můžete udělat také hovězí. Nejlépe se hodí hovězí zadní nebo pečeně.