Proč naše babičky nakládaly vepřové maso do sklenic a proč byste měli taky

Pokud se některou potravinu vyplatí mít neustále ve spíži, pak je to rozhodně zavařené vepřové maso. Dá se z něj bleskurychle připravit celá řada lahodných pokrmů a zachrání vás ve chvíli, kdy zkrátka nemáte na vaření mnoho času.

Zdroje: YouTube.com, chytre-bydleni.cz, fresh.iprima.cz

Masové konzervy bývaly dříve velmi populární, a to jak na chalupách, tak v domácnostech, kde sloužili jako rychlá záchrana při vaření obědů a večeří. V dnešní době jsou sice tyto konzervy stále k dostání snad v každém supermarketu, jejich složení se ale nemusí zamlouvat úplně každému. Není proto nic jednoduššího, než si maso zavařit doma a připravit si jej „na horší časy". Samotný postup je velmi snadný a jeho neskonalou výhodou je, že přesně víte, co každá sklenice obsahuje.

Vepřová konzerva pro všechny příležitosti

O výhodách zavařeného vepřového masa dobře věděly už naše babičky. Z masové konzervy lze totiž připravit celou škálu pokrmů. Je výborné jak zatepla, například s bramborami či použité do různých omáček, tak zastudena jen tak s chlebem a kyselou okurkou. Při správném skladování vydrží až tři měsíce. Rozhodně se proto vyplatí si do zásoby vyrobit rovnou několik sklenic této pochoutky.

Zavařené vepřové maso chutná skvěle i jen tak na chlebu. Zdroj: Shutterstock

Jak zavařovat maso

Zavařování masa je ve své podstatě nesmírně jednoduché, je ale třeba se vyvarovat několika přešlapů. Snad ani není třeba nijak dále rozvíjet, že sklenice, do kterých budete maso plnit, musí být dokonale čisté. Jinak by se maso pochopitelně velmi rychle zkazilo. Při zavařování pracujte spíše s libovým masem, neboť i tuk má tendenci se rychleji kazit. A v neposlední řadě se snažte pracovat jen s pár surovinami. Bohatě si vystačíte jen s masem, solí a pepřem. Taková cibule nebo česnek by v masové konzervě jistě podpořily chuť masa, bohužel zelenina rychle kysne, a tak se do zavařeného masa vůbec nehodí.

Zavařené maso ve sklenicích

Připravte si vepřové maso. Použít můžete například krkovici nebo plecko. Případně namíchat obojí. Maso nakrájejte na větší kusy, ale vždy tak, aby se jednotlivé kusy vešly dobře do sklenic. V míse si smíchejte asi 1 polévkovou lžíci soli s 1/2 lžící čerstvě namletého pepře a maso v nich ze všech stran bez většího tlačení obalte. Maso vložte do sklenic a ty dobře zavřete nepoškozenými a čistými víčky.

Zavařovací sklenice s masem položte do hlubšího plechu na pečení a nalijte do něj vodu tak, aby její hladina dosahovala ode dna 2 centimetrů. Maso zavařujte v troubě při 90 °C po dobu 75 minut. Druhý den zavařovací postup ještě jednou zopakujte a je hotovo. Sklenice s vepřovým masem uchovávejte ideálně na chladném místě bez přístupu světla.