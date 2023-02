Vepřové maso položte do pekáče na cibuli. Fantastický oběd téměř bez práce

Chcete tip na rychlý a chutný oběd? Přichystejte doma rodině zapečené vepřové maso na cibuli. Jde o vynikající záležitost, kterou upečete v jednom pekáči a podle našeho postupu ji zvládnou připravit i naprostí začátečníci bez kuchařských zkušeností.

Dostali jste se do situace, kdy nemáte dost času a nevíte, co rychlého a nenáročného uvařit? Zkuste recept jen ze dvou ingrediencí a udělejte zapečené vepřové plátky na cibuli, která dokonale podtrhne chuť masa. A nečeká vás ani hora špinavého nádobí, jedná se totiž o opravdu jednoduchý pokrm, jehož vůně vás bude lákat už během pečení.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Rychlý recept na vepřové maso na cibuli

Příprava tohoto pokrmu vám zabere opravdu jen chvilku. Postup je tak jednoduchý, že jej zvládne i každý začátečník. Nejprve si nakrájejte 3 až 4 bílé cibule najemno a pokryjte jí dno pekáče s trochou rostlinného oleje.

Příprava vepřového na cibuli vám zabere opravdu jen chvilku a je tak jednoduchý, že jej zvládne i každý začátečník. Zdroj: shutterstock.com

Připravte si maso

Následně nakrájejte 1 kg vepřového masa na 1 až 1, 5 cm plátky, do nichž z jedné strany udělejte zářezy ve tvaru mřížky. Maso osolte a opepřete, a to z obou stran a poté zapracujte do masa libovolné koření prsty. Potom jednotlivé plátky vyskládejte prořezanou stranou nahoru do pekáče na cibuli.

Vyrobte si žampionovou směs

Pokrájejte jednu očištěnou cibuli a osmažte ji na trošce rozpáleného tuku na pánvi. Po 2 až 3 minutách přidejte 300 až 400 g čerstvých hub, výborné jsou snadno dostupné žampiony. Zhruba 10 minut je poduste. Nezapomeňte je také osolit a opepřit dle své chuti.

Přidejte zeleninu a sýr a vložte do trouby

Ve chvíli, kdy budou houby měkké, pokryjte nimi každý plátek masa a přidejte i několik plátků čerstvého rajčete. Nakonec maso posypte oblíbeným strouhaným sýrem a dejte péct do předem předehřáté trouby na 200 stupňů, dokud nebude maso měkké a nejlépe i s křupavou kůrčičkou.

Je vepřové maso zdravé?

Mnozí z nás považují vepřové maso za nepříliš zdravé, a navíc tučné. Ovšem nejde zas o tak jednoznačný názor, protože i tento druh masa má libové a netučné části. Červené maso má oproti drůbežímu dokonce vyšší obsah železa a vitamínu B12, takže by zcela určitě mělo být součástí zdravého jídelníčku. Je i skvělým zdrojem plnohodnotné bílkoviny, zinku, draslíku, zinku a selenu.

Červené maso má oproti drůbežímu vyšší obsah železa a vitamínu B12. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Obsažené kyseliny se dají přirovnat k těm, které jsou obsaženy v rybách a mají příznivý vliv na snižování rizika vzniku srdečně-cévních chorob. Z pohledu nutriční hodnoty lze vepřové maso přirovnat k telecímu masu, mají totiž značně podobný obsah tuků, bílkovin a příliš se neliší ani obsahem kalorií.

Zdroje: www.arimedobroty.cz, www.nase.dobrotynakazdyden.eu, www.recepty.eu