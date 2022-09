Úžasné vepřové na houbách: Rozplývá se na jazyku. Takhle ho dělal děda houbař

Vepřové na houbách patří mezi vůbec nejoblíbenější houbové pokrmy. Celoročně je možné jej připravovat z hub sušených, vůbec nejlépe ale chutná právě na podzim, kdy je možné si jej uvařit z hub čerstvých. Víte, jak dosáhnout té nejlepší možné chuti a zajistit, že bude maso dokonale měkké?

Houbové hody jsou v plném proudu a ve spoustě koutů Česka se lidé vracejí z lesů s plnými košíky. Jakmile ale opadne počáteční radost z úspěšného sběru, vyvstane poměrně zásadní otázka, jak s houbami naložit. A protože jsou nejchutnější ve své čerstvé podobě, můžete si z nich připravit například skvělé vepřové maso na houbách.

Na vepřové na houbách můžete použít různé druhy hub, nejlépe ale budou v pokrmu chutnat hřiby. Zdroj: shutterstock.com

Jaké houby použít

Samotný název pokrmu nijak nespecifikuje, jaké houby je vhodné použít, přesto se ale vyplatí vsadit spíše na hřiby, případně klouzky, které můžete doplnit pár kousky dalších druhů hub. Výhodou hřibů a klouzků je, že si dlouho drží svůj tvar a ani při delší tepelné úpravě nejsou nijak blátivé a jsou pevné. Stejně tak poslouží i žampiony, vzhledem k aktuálnímu období by byl však hřích nepoužít vlastnoručně nasbírané poklady lesa.

Hodí se pečeně i krkovice

Na přípravu vepřového na houbách se je lepší sáhnout po vepřové krkovici anebo pečeni. Použít můžete i například panenku, ta se ovšem hodí spíše na minutkovou úpravu a do omáčky by jí byla poměrně škoda. Maso si pak nakrájejte podle libosti – někomu vyhovují plátky, jiní zase upřednostňují kostky. Dávejte však pozor na to, aby plátky nebyly moc silné, případně kostky zase moc velké, maso by se pak zbytečně dlouho vařilo.

Vepřové na houbách patří k nejoblíbenějším pokrmům z hub. Zdroj: Shutterstock

Recept na vepřové na houbách

Připravte si 800 gramů vepřového masa, nakrájejte jej na stejně silné plátky a každý jeden plátek naklepejte z obou stran, lehce osolte a opepřete. V hlubší pánvi si rozehřejte 2 lžíce oleje a zprudka na něm opečte maso z obou stran dozlatova. Následně maso z pánve vyndejte a odložte jej na chvíli stranou.

Snižte plamen a ve stejné pánvi rozehřejte 1 lžíci másla. Nechte na ní zesklovatět najemno nakrájenou velkou cibuli a přidejte 300 gramů očištěných a na plátky nakrájených hřibů. Houby osolte a zasypte 1/2 lžičky mletého kmínu. Cibuli s houbami opékejte do doby, než budou krásně zlatavé, pak je poprašte jednou lžicí hladké mouky a ještě krátce restujte. Do pánve přilijte 300 mililitrů hovězího či kuřecího vývaru, přidejte předpřipravené plátky vepřového masa, přiklopte poklicí a na mírném plameni maso duste asi 45 minut, respektive do doby než bude měkké. V průběhu dušení omáčku kontrolujte, zda se rychle nevypařuje. V takovém případě ji nařeďte trochou vývaru či vody. Vepřové na houbách podívejte s oblíbenou přílohou, nejvíce si ale tento pokrm vychutnáte s rýží.