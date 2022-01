Vepřové na jablkách: Středověký recept – fantastický a snadný. Zamilujete si ho!

Ve středověku si lépe postavení lidé dopřávali výtečná jídla! Pojďte si zkusit s námi připravit jednoduché vepřové plátky na jablkách, které vám tak zachutnají, že si je budete připravovat opakovaně, to si pište!

Ve středověku by se někteří z nás zřejmě ani nenajedli. Jsme zhýčkaní vším, co dnešní doba nabízí. Ve středověku se v Evropě ještě nepěstovaly brambory, cukety, majoránka, rajčata, slunečnice ani kukuřice. Na zahrádkách se lidé starali například o zelí, řepu, dýně, okurky, česnek a cibuli. Ne vždy ale byl rok úrodný tak, jak by lidé chtěli a potřebovali. Když došly zásoby, tloukly se na mouku i bukvice a žaludy. Maso si dopřávalo především panstvo. Máslo bylo také pouze pro vyvolené, ale vy si ho pod cibulku s klidem přidejte.

Vepřové na jablkách

Suroviny:

600 g vepřové kýty

2 jablka

cibule

muškátový květ

muškátový oříšek

sůl

pepř

smetana

1 lžička másla

Jablka byla v Evropě ve středověku běžně k mání. Zdroj: Shutterstock.com / Thomas Oswald

Příprava pokrmu

Rozehřejte si máslo a na něm osmahněte najemno nakrájenou cibuli. K cibulce přidejte jablka, která jste si rozkrájeli na kostičky i se slupkou. Pak vše osolte, opepřete, přidejte špetku muškátového květu a nechte provařit do měkka. Poté dodejte trochu muškátového oříšku, přilijte smetanu a povařte. Směs by měla zhoustnout rozvařenými jablky, ale pokud to nebude dostačující, nastrouhejte do hrnce trochu tvrdého chleba, který omáčku zahustí.

Je libo vyzkoušet dnešní recept?

Máme pro vás připravený ještě jeden postup přípravy vepřových plátků na jablkách, který je dosti podobný, ale již podle potřebných surovin poznáte, že je z naší doby.

Suroviny:

600 g vepřové kýty

2 jablka

2 lžíce sojové omáčky

1 lžíce čerstvé šalvěje

100 ml oleje

sůl a pepř dle vaší chuti

Nakrájené plátky masa trochu naklepejte. Zdroj: Leron Ligred / Shutterstock.com

Postup:

Očistěte maso a nakrájejte ho na tenké plátky, které jen tak lehce naklepněte, osolte a opepřete jak jste zvyklí.

Marináda – najemno si nasekejte šalvěj, přilijte k ní sojovou omáčku, olej a všechny složky promíchejte. Maso do takto připravené marinády naložte a dejte mu oddych přes noc v lednici.

Druhý den si jablka, která zbavíte jádřinců, nakrájejte na tenké plátky. Odleželé maso osmahněte z obou stran dorůžova a uložte někam do tepla. Na pánvi, kde jste maso obdělali, zbyl výpek, do kterého vložte plátky jablek, vlijte marinádu z masa a směs pár minut poduste. Ale pozor! Neduste moc dlouho, aby se jablka nerozvařila, ta mají být vcelku a tak akorát měkká. Pak už je na řadě servírování na talíře. Položte na talíř maso, na něj plátky jablíček a přelijte omáčkou. Příloha je jen a jen na vás, ale nejvíce se hodí rýže.

