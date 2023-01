Vepřové výpečky podle Jirky Babici: Fígl je v ručním prohnětení masa s cibulí

Vepřové výpečky patří mezi největší klasiky českých restaurací, jídelen i mnohých domácností. Pokud si je chcete dopřát tak, jak je dělá oblíbený kuchař Jiří Babica, budete se nad nimi dozajista rozplývat.

Vepřové výpečky alias moravský vrabec

Vepřové výpečky jsou oblíbené jídlo, které si člověk dopřeje s chutí spíš právě teď v zimě než během horkého léta. Nejenže řádně a chutně zasytí, ale navíc i zahřeje. Jedná se o malé kusy prorostlého vepřového masa. Jeho tučné části se částečně vypečou a pustí sádlo do takzvaného výpeku.

Tradičně se dochucují solí a kmínem, ale v některých kuchyních se do výpečků z vepřového masa přidává také cibule a česnek. Zpravidla se servírují s různými typy knedlíků, noky, haluškami, šťouchanými bramborami a špenátem či zelím. Najdou se i ti, kteří si dají rádi výpečky s rýží.

Jak dělá vepřové výpečky Jiří Babica se můžete podívat na videu zde:

Výpečky vždy z bůčku

Na tradiční vepřové výpečky je nutné použít řádně prorostlý bůček, protože by měly plavat v tuku. V těch lepších restauracích se vypečený tuk servíruje vedle v omáčníku, aby si každý mohl omastit dle svého.

Bůček nakrájejte na kostičky nebo obdélníčky. Zdroj: Profimedia.cz

Začněte přípravou masa

Nakrájejte si asi 1 kg vepřového bůčku i s kůží společně s ořezy z vepřové plece na dvoucentimetrové kostky, vložte do pekáče a řádně osolte, okmínujte, zasypte rozmačkanými 6 stroužky česneku a nahrubo pokrájenými 7 cibulemi. Vše pečlivě promíchejte a propracujte, a to nejlépe rukama, aby se veškeré ingredience propojily. Cibule by měla pustit co nejvíce šťávy.

Dejte maso péct

Takto připravené maso vložte na půl hodiny do předem vyhřáté trouby na 200 stupňů Celsia. Maso nyní nepodlévejte, protože se zatáhne a pustí vlastní šťávu. Zhruba po 20 minutách maso v pekáči promíchejte a po 10 minutách je lehce podlijte vodou nebo vývarem. Poté vypněte troubu a nechte výpečky ještě tak 15 až 20 minut dojít.

Nejlepší jsou se špenátem

Dejte si na pánev rozpustit lžíci sádla a stejné množství másla, přidejte 1 najemno pokrájenou cibuli a nechte zesklovatět. Poté zasypte 2 polévkovými lžícemi hladké mouky a nechte jíšku lehce opražit. Zalijte 2 hrnky horkého mléka a promíchejte, aby vám nevznikly žmolky.

Nastrouhejte do hrnce trošku muškátového oříšku, vložte špenát či protlak, osolte, opepřete, přidejte 4 rozmačkané stroužky česneku a opatrně promíchejte. Nechte tak 10 minut provařit na mírném stupni. Na závěr pro zjemnění vmíchejte do špenátu 2 syrové žloutky a pár minut ještě nechte projít varem.

K vepřovým výpečkům se skvěle hodí bramborové noky. Zdroj: Shutterstock

Skvělou přílohou jsou bramborové noky

Uvařte si asi ½ kg očištěných pokrájených brambor, které po scezení je rozmačkejte do mísy. Přidejte 1 celé syrové vejce, 150 g hladké nebo polohrubé mouky a řádně směs promíchejte. Těsto vložte na pomoučněný vál a rukama ho propracujte.

Poté si těsto rozdělte na několik částí a vyválejte si dlouhé šišky, z kterých budete ukrajovat noky. Dejte je vařit do vroucí osolené vody na 3 až 5 minut. Jakmile budou plavat na hladině, vyjměte je z horké vody do mísy a přidejte lžíci másla.

Zdroje: www.dobroty-recepty.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.az-recepty.cz