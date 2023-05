Vepřové výpečky na pivu podle šéfkuchaře: Dokonalá klasika českých hospod

Vepřové výpečky jako z oblíbené hospůdky si můžete dopřát kdykoli. Bude vás to stát chvilku v kuchyni, ale za tu dobrotu to určitě stojí. Jak takové výpečky připravit? Napoví zkušený šéfkuchař Roman Paulus, připravuje je na pivu.

Nachystejte si bůček a pivo! Jde se na výpečky

Máte rádi voňavé, zlatavé a na jazyku se rozplývající vepřové výpečky? Roman Paulus je připravuje na pivu. Společně se zelím a chlupatým knedlíkem jsou prostě famózní. Podívejte se, jak si takové skvělé jídlo připravit doma.

Bůček je dobré během pečení přelévat, i když jsou to na menší kousky pokrájené kostky. Počkejte ale do okamžiku, kdy maso začne zlátnout, pak naberte šťávu z pekáčku a přelijte jí maso. Maso nikdy nepřelévejte vodou ani pivem, ale šťávou z masa, která je mastná. Jestliže chcete tekutinu přidat, pak ji nalijte vedle masa a nechejte ji smísit s tukem v pekáčku. Raději teuktinu přidávejte jen po troškách. Výpečky by se měly péci - ne vařit.

Pokud chcete recept Romana Pauluse trošku obměnit, můžete vyzkoušet třeba tmavé pivo. Jeho karamelová příchuť je velmi příjemná a k výpečkům se hodí.

Vepřový bůček nakrájejte na kostky nebo silnější plátky. Zdroj: TMON / Shutterstock.com

Co k výpečkům?

K výpečkům si můžete dát, co jen hrdlo ráčí. Někomu stačí čerstvý chleba a půllitr piva, jiný potřebuje mastnotu přílohou mírně srazit.

K pečenému bůčku se proto velmi hodí kyselejší přílohy. Nejenže je toto chuťové spojení velmi oblíbené, ale zároveň napomáhá trávení a částečně minimalizuje pocit mastnoty. K výpečkům se proto skvěle hodí nejen zelí, ale také zelené fazolky nakyselo nebo v letních měsících listový salát.

K výpečkům můžete udělat také špenát nebo jinou zeleninovou přílohu, kterou máte rádi.

V létě je k výpečkům vynikající hlávkový salát ve sladkokyslém nálevu. Zdroj: shutterstock.com

Vyzkoušejte k výpečkům kyselé fazolky

Zelené fazolky jsou vhodnou lehkou přílohou k jakémukoli masu. Jejich příprava je neobyčejně jednoduchá. Můžete použít jak čerstvé zelené lusky, tak balíček mražených. Mražená zelenina není výrazně horší, neboť už je očištěná od tvrdších částí lusku. Lusky jsou také překrojené na kratší kousky, se kterými se pak lépe manipuluje.

Zelené fazolky zalijte malým množstvím vody tak, aby byly ponořené a pod pokličkou nechejte probublávat. Někdy stačí jen 7 až 10 minut, jindy to trvá déle. Cílem je, aby byla fazolka měkká. Voda se vařením mírně zredukuje, což vůbec nevadí, pro ovonění můžete přidat lžičku másla, ale není to nutné.

Ve skleničce rozmíchejte lžíci mouky s vodou a přidejte k fazolkám jen takové množství, aby se zbytek vody v zelenině jen mírně zahustil. Zhuštěná tekutina ve fazolkách jen pokrm propojí. Přidejte sůl, pepř a maličko octa. Chvilku ještě nechejte probublávat, jen aby se zbavil pokrm octového aroma. Pak přidejte trošku cukru na vyvážení chuti, promíchejte a ochutnejte. Sladkokyselá chuť by měla být jemná a vyvážená. Vhodně se bude doplňovat s různým pečeným masem či právě výpečky na pivě.