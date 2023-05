Fantastický vepřový guláš: Takhle ho vaří Šéf. Masíčko se rozplývá na jazyku

Guláše jsou všelijaké a každý má představu, jak by ten správný a nejlepší měl vypadat. Klasikou je hovězí guláš, ale ani nad vepřovým se netřeba ušklíbat. A když je nouze, pořád je tu buřtguláš.

Zdroje: bestrecepty.cz, www.kucharkaprodceru.cz

Vepřový guláš jako od Šéfa

Příprava vepřového guláše není nijak náročná a vlastně ani speciální. Zdeněk Pohlreich ale radí, nač si dát pozor, abyste se vyvarovali zbytečných chyb.

Takhle vaří vepřový guláš Kubíček. Jde mu to od ruky. Poví vám, co do takového guláše patří, ale také ukáže, jak guláš uvařit.

Jak na vepřový guláš podle Pohlreicha

Cibule je základem většiny českých omáček a jídel a v guláši hraje důležitou roli. Cibuli rozhodně nesmíte spálit. Právě cibule je základem guláše, a proto jí věnujte pozornost. Nakrájejte ji najemno, dobře orestujte spíš na mírnějším žáru, aby pěkně zezlátla. Následně se v jídle lépe provaří, rozpadne a dodá guláši chuť.

Vynikající guláš může doma uvařit každý, ale základem je především výběr kvalitních surovin. To konečně platí i o jakémkoli jiném jídle. I ty nejobyčejnější recepty si zaslouží dobré suroviny. Když je ošidíte, na jídle to bude znát. V dobrém jídle totiž nemusí být nadbytek věcí. Jednoduché kombinace a obyčejné chutě jsou často lepší než překombinování zbytečným množstvím ingrediencí. I to je Pohlreichovo doporučení.

Vepřový guláš se dělá nejčastěji z plecka a do jeho základu by neměla chybět slanina. Pokrm provoní i domácí vepřové sádlo.

Maso nakrájejte na kostky asi 3 nebo 4 cm velké a dobře je dozlatova osmahněte ze všech stran.

V receptech se můžete setkat s tím, že se začíná špekem, a až ten pustí tuk, pak cibulí. Nicméně pro lepší opečení masa je vhodnější osmahnout napřed kousky masa, vytáhnout je ven a na zbytku tuku udělat cibuli. Maso pak do ní vrátit, až když je hotová. Určitě je to vhodnější postup, pokud vaříte pro hodně lidí. Hrnec by byl příliš plný a místo toho, aby se maso zatáhlo, pustilo by šťávu.

Vepřový guláš patří mezi klasiku, kterou by měl zvládnout každý. Opravdu to není nic složitého. Zdroj: Shutterstock

Nesmí chybět voňavé koření

Do guláše patří paprika. Určitě jste si všimli, že i mezi kořením jsou velké rozdíly. V případě guláše nejde jen o barvu, ale také o chuť. Mletá paprika by měla přijít do zpěněné cibulky s masem, ale musíte být opatrní, abyste ji nepřipálili. Zhořkla by, a celé jídlo by bylo pokažené. Před tím, než papriku použijete, přesvědčte se, že je stále aromatická, případně otevřete nový sáček.

Ještě než papriku přidáte, připravte si vývar, kterým budete směs podlívat, můžete také ale použít vodu. Nicméně jak říká Zdeněk Pohlreich: „Sebehorší vývar je lepší než ta sebelepší voda.“