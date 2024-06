Jak se řekne, že je něco prvorepublikové, hned máme pocit, že jde o poctivý a tradiční recept, který stojí za vyzkoušení. Bude to tak i v případě vepřového na způsob kance? To už je na vás. Dali byste si pěkné kořeněné a vínem podlévané měkké masíčko á la kančí?

Znáte vepřové á la kančí?

Vepřové maso á la kančí je klasický recept, který se sice stále čas od času objevuje, ale na jídelních lístcích běžných restaurací na něj spíš nenarazíte. Přitom nejde o překotně náročný recept. Příprava je skutečně docela snadná v porovnání s mnohými jinými českými klasikami.

Vepřové á la kančí vám přiblíží také tento příspěvek z YouTube kanálu Českého rozhlasu.

Vepřové á la kančí je vždy vynikající

Vepřové á la kančí si můžete dát s přílohou podle vašich vlastních preferencí, nicméně výborně pasuje ke všem možným druhům knedlíků. Pokud toužíte po trošce zelí, rozhodně nešlápnete vedle. Ale hodí se i šípková omáčka o které se v receptu zmíníme, která chuť masa vypíchne. Takže se šípkovou nebo se zelím?

Recept na vepřové maso á la kančí vyžaduje následující ingredience. Kilo na silnější plátky nakrájené krkovice nebo plece jsou ideální. Jak si můžete všimnout ve videopříspěvku, vepřové můžete připravit i v celku a nakrájet jej až v závěru.

Ze zeleniny budete potřebovat zhruba hrnek nadrobno nakrájeného celeru, petržele a mrkve. Alespoň polovinu středně velké cibule a z koření dva bobkové listy, špetku tymiánu, zhruba lžičku celého pepře a jen několik kuliček nového koření.

close info Sarah Biesinger / Shutterstock zoom_in Sušené šípky i zavařenina se budou hodit.

Jak se vaří vepřové á la kančí?

Maso je třeba z obou stran osolit a opepřit a obě pochutiny do masa mírně vetřít. Maso osmahněte z obou stran, aby zezlátlo a zatáhlo se. Následně jej vyjměte a do stejného hrnce dejte orestovat najemno nakrájenou zeleninu. Až i ta mírně změkne, vraťte maso do hrnce a začněte je společně dusit. Zvolte proto vhodný pekáček nebo hrnec, se kterým se vám bude dobře pracovat.

Zelenina i maso sice pustí trochu šťávy, ale maso se bude dusit především ve vývaru a červeném víně, které dodá až pikantní a poměrně výraznou chuť celému pokrmu, nejen masu. Vývar i víno používejte po lžicích, maso se má dusit, a ne vařit jako v polévce.

Na šípkovou omáčku budete potřebovat zhruba dvě hrsti oloupaných šípků. Samozřejmě se nabízí připravovat tento pokrm na podzim, ale máte-li šípky sušené, můžete je namočit do vody a počkat až změknou, případně je možné použít i šípkovou zavařeninu. Do omáčky totiž přijde i troška cukru, kterou v případě použití zavařeniny jednoduše vynecháte.

Jak tedy dál? Šípky oloupejte nebo alespoň rozmáčkněte, aby se slupka porušila. Povařte je v trošce vody a rozměklé přidejte k masu a zelenině. Pak si v malém rendlíku připravte trošku karamelu na dochucení. Ve starších receptech se píše o dvou lžicích cukru zpěněném na sádle nebo můžete svařit jen trošku cukru s vodou.

Pokud máte zavařeninu, i tu krátce povařte a můžete ji nechat mírně zkaramelizovat do hněda, ale karamel ani zavařeninu nesmíte nepřipálit. To by totiž vedlo k hořké chuti.

Karamelem nebo zavařeninou dochuťte dušenou zeleninu. Nechte ještě krátce probublat, maso si dejte bokem, a pak se vrhněte na přepasírování zeleniny, ze které vznikne jemná a poměrně i dostatečně hustá omáčka.

Omáčku můžete mírně naředit, pokud je to třeba, přidat se hodí nejen pepř a sůl, ale případně trochu citronové šťávy pro kyselost, pokud se vám zdá omáčka sladká.

Zdroje: dadala.hyperlinx.cz, ceskahospodynka.cz