Vídeňská pažitková omáčka: V Rakousku ji chystají ze starých rohlíků

Chcete si někdy ozvláštnit nedělní oběd tradiční pochoutkou našich rakouských sousedů? Jednou z nich je vídeňská pažitková omáčka. Recept na ni je jednouchý a rychlý. Chutná fantasticky.

Vídeňská pažitková omáčka je jednou z nejznámějších rakouských omáček, její historie sahá až do 16. století a je známá a oblíbená takřka po celém světě. Jakmile tedy pojedete do Vídně a objednáte si jejich specialitu, kterou je jejich vařené hovězí maso jako například Tafelspitz, velice často k ní dostanete i pažitkovou omáčku, která se servíruje samostatně. Připravuje se ze starých rohlíků a dalších ingrediencí, které máte jistě doma ve spíži. Má velmi jemnou krémovou konzistenci a je lehce nasládlá. Perfektně se však hodí i k jiným druhům masa a také k rybám, vařeným bramborám či pečené zelenině.

Snadná příprava

Budete potřebovat pouze mixér a několik základních surovin. Nejdůležitější jsou staré bílé pečivo, vejce a vývar. Samotný postup je velice snadný a zvládnou ho i nezkušení kuchaři. Jakmile si připravíte veškeré ingredience, budete postupovat jako při výrobě domácí majonézy. Konzistencí je jí pažitková omáčka velmi podobná, a tak ji lze servírovat i místo klasické majonézy nebo tatarské omáčky.

Pokrájejte čerstvou pažitku, budete potřebovat asi tak 8 polévkových lžic. Zdroj: Anna Shepulova / Shutterstock.com

Příprava surovin

Připravte si celkem 6 čerstvých větších syrových vajec a 3 z nich si nejprve uvařte natvrdo. Zbylá 3 vejce si rozdělte na bílky a žloutky. Počítejte i s tím, že budete potřebovat vývar, proto si jej předem připravte. Asi tak 150 g starých rohlíků, housek nebo toustového chleba namočte v mléce a řádně vyždímejte. Také si pokrájejte čerstvou pažitku, budete potřebovat asi tak 8 polévkových lžic.

Co budete mixovat

Do mixéru vložte namočené a vyždímané pečivo, přidejte natvrdo vařená vejce, 120 ml hovězího vývaru, 1 kávovou lžičku dijonské hořčice, 3 syrové vaječné žloutky, špetku soli a pepř dle chuti. Veškeré ingredience řádně promixujte při vyšších otáčkách. Nakonec do vzniklé hmoty pomalu postupně přilévejte 300 ml slunečnicového oleje a v mixéru jej zašlehávejte, aby omáčka získala hustší konzistenci. Podle potřeby ještě můžete dochutit. Omáčku nakonec vložte do samostatné misky a posypte posekanou čerstvou pažitkou.

Využijte staré pečivo do omáčky. Zdroj: profimedia.cz

Další chutě rakouské kuchyně

Z rakouské kuchyně můžete také vyzkoušet jejich houbovou omáčku. Možná se vám na ní právě teď v době, kdy se konečně v lesích objevily houby, bude hodit recept. Je skvělá a můžete tuto českou specialitu připravit doma v nové netradiční úpravě. V principu se liší jen v několika použitých ingrediencích. Chuťově je jemnější a lehce nakyslá, díky tomu je i lépe stravitelná. Ze všeho nejlepší je jen ze samotných hříbků, které jsou oproti jiným houbám pevnější. Můžete však také využít například kozáky, křemenáče nebo lišky. Houby lze použít nejen čerstvé, ale i sušené, které dají omáčce ve výsledku silnější aroma.

Rakouská houbová omáčka

Očistěte a nakrájejte si něco kolem 150 g hub, pokapejte je trochou citronové šťávy a nechte chvíli odpočívat. Mezitím si v hrnci rozehřejte 30 g másla a nechte na něm zesklovatět 1 najemno nakrájenou větší cibuli a přidejte i menší hrst nasekané petrželky. Následně přidejte houby, stáhněte plotýnku na menší stupeň a nechte vše pod pokličkou krátce podusit, aby houby lehce změkly.

Jíška na závěr

Na 20 g rozpuštěného másla opražte 40 g hladké mouky a připravte světlou jíšku. Následně ji odstavte z plotýnky a za stálého míchání do ní pomalu přilévejte 1 l studeného hovězího vývaru. Pak vraťte hrnec s omáčkou na plotýnku a přiveďte k varu. Přidejte dušené houby, nechte zhruba 5 minut lehce provařit a dochuťte solí a pepřem. Na závěr zjemněte houbovou omáčku 50 ml tučné smetany a můžete servírovat na talíř.

