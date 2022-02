Nejmilovanější jídlo Karla Gotta: "Obyčejný" vídeňský řízek se smetanovou kaší

Řízky jsou jedním z nejoblíbenějších jídel české kuchyně, které milují dospělí i děti. A když se navíc jedná o pravý vídeňský řízek s dokonalou chutí a jemnou bramborovou kaší, tak není co řešit. Skvělý oběd je na stole!

Víte, co bylo nejoblíbenějším jídlem Karla Gotta? Byl to vídeňský řízek se smetanovou bramborovou kaší. I když Mistr za svůj život ochutnal ty největší láhůdky, na tohle klasické jídlo nedal dopustit. Vždy když se vrátil z cest zašel si na něj do restaurace nebo si ho uvařil doma.

O Gottovi se ostatně vědělo, že je velký gurmán. Dokázal hodiny mluvit o jídle. Navíc nejenže rád jedl, také rád vařil. Doma na Bertramce často hostil své přátele a vařil i svým milenkám. Měl rád především českou kuchyni, ale nepohrdl ani tou asijskou nebo italskou. Kromě řízku Zlatý slavík miloval tatarák a také svíčkovou s karlovarským knedlíkem.

Řízek obalte v klasickém trojobalu Zdroj: Profimedia

Vídeňský řízek podle Karla Gotta je lahůdka

My si ale dnes připravíme pravý vídeňský telecí řízek podle Karla Gotta. Ten musel být vždy z telecího masa a smažit se musel kvůli vůni na másle. Není divu, tahle klasika rakouské kuchyně v trojobalu je oblíbená už od roku 1848, kdy první vídeňský řízek ochutnal maršál rakouské armády Jan Josef Václav Radecký z Radče při tažení na Miláno. Voják ho následně přivezl zpět do vlasti, kde se stal národním jídlem.

Na pravý vídeňský řízek se smetanovou kaší, tak jak ho měl rád zpěvák Karel Gott, budete potřebovat 600 g telecí kýty, sůl a mletý pepř mletý dle chuti, hladkou mouku na obalení, 2 vejce, strouhanku na obalení, přepuštěné máslo na smažení a 1 citron. Na bramborovou kaši si připravte 1 kg brambor varného typu C, 200 ml smetany (12% tuku) a 100 g másla k podávání.

Použijte přepuštěné máslo. Zdroj: Profimedia

Vsaďte na přepuštěné máslo a kvalitní telecí maso

Nejprve maso nakrájejte na plátky silné asi tři centimetry a prořízněte je tak, abyste je mohli rozevřít jako knihu. Následně je naklepejte do tenka a nařízněte blanky na okrajích. Řízek se nebude kroutit. Pak maso z obou stran osolte a opepřete a obalte v trojobalu. Mouka, vajíčko a strouhanka, tak jak jste zvyklí. Tu k masu přimáčkněte, aby z něj při smažení neopadávala.

Přepuštěné máslo rozehřejte na pánvičce a řízky z obou stran smažte. Z každé strany asi tři minuty, dokud nebudou zlaté. Opečené řízky položte na papírovou utěrku a odsajte z nich přebytečný tuk.

Řízky podávejte s plátkem citrónu a bramborovou kaší, do které přidáte místo mléka smetanu a na talíři ji přelijte rozpuštěným máslem.

