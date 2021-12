Jak nejlépe připravit vinnou klobásu? Pohlreich má trik na extra křupavou

K Vánocům kromě kapra a salátu v mnoha rodinách patří neodmyslitelně také vinná klobása. Někdo ji má na Štědrý den k obědu, protože se prý nepočítá za maso, jiný si ji rád dopřeje během svátků. Ať tak, či tak, jedno je jisté. Vinná klobása je u nás velmi oblíbená, a když se umí správně připravit, patří mezi velké pochoutky.

Vinná klobása je stejně jako kapr, řízky nebo kachna naše vánoční klasika. Každý sice připravuje vinnou klobásu trochu jinak, vždy se však jedná o velkou lahůdku. Jedni ji nakrájí na krátší "ocásky", které obalí v hladké mouce a následně smaží na pánvi, jiní ji stočí do velkého hada, propíchají špejlemi, aby držela stočená, a pečou v troubě. Obě varianty jsou velmi chutné a je jen na vás, jestli si některou z nich zkusíte připravit nebo zůstanete u té své osvědčené.

My vám dnes ukážeme, jak vinnou klobásu připravuje jeden z našich nejlepších šéfkuchařů, Zdeněk Pohlreich. Ten si zakládá hlavně na křupavé kůrčičce. Na tu je pes, protože si vinnou klobásu o svátcích dopřává rád a pravidelně.

„Jím tradičně kapra, ale mám rád i vinnou klobásu. Řízek mi připadá zbytečný, ten si můžu dát celý rok,“ prozradil šéfkuchař v rozhovoru pro Blesk.

Vinná klobása je stejně jako kapr, řízky nebo kachna naše vánoční klasika. Zdroj: Pixabay

U vinné klobásy si hlídejte čerstvost

U vinné klobásy je nejdůležitější pohlídat si čerstvost a podíl masa. Klobásu berte vždy od prověřeného řezníka a nikdy ji nekupujte zabalenou v supermarketu. Podívejte se, jak vypadá. Pokud je blátivá, poznáte to na první pohled. Takovou klobásu nebrat!

„Vinná klobása by měla hezky vonět a mít přiměřenou strukturu. Neměla by být moc cítit moukou,“ říká obávaný kuchař.

Také zkontrolujte střívko, to by mělo být lesklé a pružné. Nebojte se požádat řezníka, aby vám vybraný kus ukázal zblízka. Dále pamatujte, že vinnou klobásu byste měli do 48 hodin spotřebovat, pak by se mohla začít kazit.

Podívejte se na osvědčený recept

A jak Pohlreich samotnou klobásu připravuje? Podívejte se na jeho osvědčený recept!

„Já vinnou klobásu předem obaluji v mouce, chutná mi ta kůrčička, která se při tom vytvoří. Ale mouky nesmí být moc, chce to jen lehce obalit a oklepat před tím, než ji opékáme.“

Smažte vždy na kvalitním oleji. Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock

Pak ji smaží na pánvi, jeho oblíbená kůrčička prý z trouby není tak křupavá. Nebojí se použít olej, smažení na sucho není nic pro něj.

"Klobásu radím předem smotat do spirály – šneka – a pak ji propíchnout špejlí. Dobře tak drží tvar a lépe se s ní manipuluje. Klobásu opékejte pomalu a zvolna.“

