Zatímco některé recepty zvládnete jednoduše podle receptu z kuchařky, na jiné je třeba znát do detailu i postupy. Platí to například i u kokosek. Zdánlivě obyčejné cukroví vláčné uvnitř a krásně zlatavé na povrchu vykouzlíte, když budete vědět, jak na něj nejlépe vyšlehat bílky.

Neodolatelné kokosky

Nejde o žádné drama, kokosky jistě zvládnete, ale aby byly opravdu skvostným cukrovím, bude to chtít nespěchat a udělat je prostě tak, jak se dělat mají. Žádné zkratky, žádné zlepšováky. Jen správný postup!

Kokosky můžete připravit také podle tohoto receptu z YouTube kanálu Toprecepty, kde se s vámi podělí právě o přípravu tohoto jednoduchého, ale moc dobrého cukroví.

Zdroj: Youtube

Kokosky: 3 ingredience a šlehání ve vodní lázni

V jednoduchosti prý spočívá krása, co se týče kokosek, pak i chuť. Na přípravu budete potřebovat jen 4 dobře oddělené vaječné bílky, 300 g krupicového cukru a 150 g strouhaného kokosu. Jen tři ingredience stačí k tomu, abyste mohli mít báječné kokosky jako z cukrárny i u vás doma. A co ten postup? Trikem našich babiček bylo šlehání ve vodní lázni a to se také musíte naučit.

Aby byl sníh opravdu lehoučký a jednoduše dokonalý, je potřeba vyšlehat jej ve vodní lázni. To znamená, že budete potřebovat nejen šlehač, ale také hrnec s vroucí vodou, do kterého vložíte druhý hrnec nebo mísu, které jsou větší a sednou na okraj hrnce. Díky páře stoupající z horké vody se bude dno mísy nebo menšího hrnce zahřívat. Vody tedy stačí dát na dno velkého hrnce jen několik centimetrů, musí být velmi horká až vroucí.

Mísa i metličky musí být zbavené veškerých nečistot a musí být perfektně odmaštěné. Pro jistotu je můžete přetřít rozpůleným citronem. Šťáva totiž odstraní poslední případné stopy mastnoty.

Mísu se žloutky položte na hrnec a začněte je na malé otáčky šlehat, postupně přidávejte na otáčkách a po částech přidávejte také cukr. Bílky s cukrem vytvoří tuhou lesklou hmotu, do které je pak možné jemně vmíchat kokos.

close info Shutterstock zoom_in Koskosky nechte dobře vychladnout. Nemusíte je zdobit, ale sluší jim marmeláda i čokoláda.

Jak připravit kokos na kokosky a jejich pečení

Kokos do kokosek je ale vhodné napřed krátce orestovat na suché pánvi nebo dát krátce opéct do trouby na 170 °C. Kokos se krásně rozvoní, částečně vysuší, a proto také lépe natáhne vláhu z vyšlehaného sněhu. Kokos do sněhu „zabalte“ jemně stěrkou nebo vařečkou.

Je možné použít i čerstvě nastrouhanou dužninu z kokosového ořechu a prý jsou z ní kokosky naprosto nedostižné.

Kokosky pečte v troubě předehřáté na 150 °C. Připravte si na pečení plech vyložený pečicím papírem, na který budete lžicí tvořit hromádky zhruba 4 cm velké, případně můžete kokosky stříkat na papír pomocí špičky a sáčku na zdobení. Kokosky pečte, dokud nezrůžoví, tedy zhruba 15 minut.

Po upečení je nechte vystydnut a neskladujte je nikdy v plastu. Ideální je papírový sáček, kartonová nebo plechová krabice.

Zdroje: lifee.cz, kucharkaprodceru.cz