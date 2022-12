Upéct skutečně vláčné kokosky umí jen málokdo. Recept mojí babičky nic nepřekoná

Kokosky buď milujete, nebo nenávidíte. Kdo patří do první skupiny, měl by zpozornět, protože mu přinášíme dokonalý recept na kokosky jako od babičky. Takže žádné vysušené dusivky, ale šťavnaté, měkké a skvěle vypadající vánoční cukroví.

Recept na kokosky není žádná věda. Vystačíte si s bílky, cukrem a kokosem. Je ale velmi důležité, jak budete kokosky vyrábět a zpracovávat. Ne vždy se totiž podaří, tudíž je nutné postup přesně dodržovat.

Pokud si myslíte, že stačí vyšlehat bílky na sníh a smíchat je s cukrem a kokosem, tak se pletete. Sice byste asi také něco jako kokosky vytvořili, ale za moc by nestály. Takto upečené kokosky špatně drží tvar, roztékají se a jsou až příliš vlhké. V podstatě byste si připravili sněhové pusinky s dávkou kokosu.

Chcete-li tedy opravdové, tradiční a skvělé kokosky, pak je dělejte jako naše babičky. Ty sníh s cukrem šlehaly zpravidla v páře. Nutno podotknout, že to byla pěkná fuška, ale výsledek stál za to. A jistě přiložil ruku k dílu šasto i dědeček, aby babičce se šleháním pomohl.

Kokosky můžeme vykrajovat lžící či jiným podobným nástrojem. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Připravte si dokonalé kokosky dle receptu babičky

Nejprve dejte vařit vodu, abyste si nachystali vodní lázeň. 3 bílky, 180 g moučkového cukru a 150-180 g strouhaného kokosu smíchejte v menší nádobě, než je ta s vodou, a pak už prostě jen šlehejte a šlehejte. Pěkně dlouho, pravidelně a poctivě.

Kokosky jako z cukrárny

Pokud chcete kokosky i s podstavou, tak jako se prodávají v cukrárně, podívejte se na video, kde vám paní Helenka poradí, jak na to:

Francouzský sníh z bílků

Dáme vám několik rad, jak našlehat bílky v pevný sníh. Nejzajímavější je způsob francouzský. Jde o šlehání bílků s cukrem tak dlouho, dokud není dost pevný. Toho však nikdy nedocílíte ručně, bez robotu. Nastavte tedy vyšší rychlost a šlehejte bílky pět až deset minut. Pamatujte, že cukr je nutné přidat teprve, až budou bílky částečně vyšlehané, nebo vám práce bude trvat ještě mnohem déle.

Italský způsob přípravy sněhu

Druhý způsob je italský a spočívá v tom, že se do měkkého sněhu přilévá horký svařený cukr. Směs se šlehá až do jejího celého vychladnutí. Horký sirup bílky zahřeje a pozmění, tudíž vznikne sněhová hmota, kterou můžete použít na různé cukrářské delikatesy. Pokud tedy preferujete křehké a ostře řezané sněhové pusinky, které se neroztékají a drží tvar a jsou navíc křupavé po celém svém povrchu, italský způsob je pro vás ten pravý.

Čerstvě upečené kokosky necháme vychladnou na mřížce. Zdroj: Jon Manjeot / Shutterstock.com

Jak to dělají ve Švýcarsku

Poslední způsob je švýcarský, kdy dosáhnete zpevněného sněhu při pečlivém a pomalém šlehání bílků s cukrem ve vodní lázni nad parou. Když sníh zahřejte na 45-50 stupňů, změní se jeho vlastnosti. Bude pevný, lesklý a nebude se při dalším zpracování rozpadat. Teplotu nepřetahujte, sníh by pak byl až příliš pevný a hrozilo by sražení bílků velkým teplem.

Ideální teplotu sněhu poznáte tak, že do něj dáte prst, a pokud vám připomíná teplotu horké vany, do které se máte chuť ponořit, máte vyhráno. Takto připravený sníh nechte do druhého dne v lednici. Pokud ale děláte francouzský způsob, pak na to zapomeňte, ten by v lednici nevydržel a vodnatěl by.

Extra tipy na dokonalé kokosky

Pokud chcete kokosky ještě trochu vylepšit, můžete do nich přidat máslo, sádlo, tvaroh nebo mandlové aroma.

Lžičkou ze směsi vykrajujte malé hromádky a ty rovnejte v řadách na plech vyložený pečicím papírem.

Kouzlit můžete i s kokosem. Ten nejprve opečte nasucho v troubě asi na 150-170 stupňů, jeho chuť se pak zintenzivní.

Když kokosky připravíte z čerstvého kokosu, garantujeme vám, že tak intenzivní chuť jste jistě ještě nikdy nezažili.

Vytvarované pusinky pečte zvolna. Měly by lehce zrůžovět.

Ideální je teplota 130-140 stupňů a doba pečení cca dvacet minut.

Pak je nechte samozřejmě zchladnout a pár dní odležet na suchém místě pro lepší chuť.

