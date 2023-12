Kupovat dárky na Vánoce, když máte „naditou peněženku“, není žádné umění. Ovšem, co dělat, když korunky chybí? Pak se musíte spolehnout na fantazii a své ruce…

Říká se, že vlatnoručně vyrobený dárek potěší nejvíce. Ale záleží jen na vás, jaké discplíně dáte přednost. Můžete malovat kamínky, šít bylinkové sáčky nebo třeba vytvořit speciální pexeso nebo hrací karty. Pravdou je, že při větším počtu obdarovaných vám mohou časem dojít síly. Proto pokud potřebujete „udělat Ježíška“ pro vícero lidí, je nejlepší se soustředit na „jedlé dárky“. A tady je malá inspirace.

Máte rádi utopence? Tento kultovní trhák českých hospod můžete vyrobit i jako stylový dárek k vánocům. Autor videa Recepty bez brepty vám ukáže, jak na to. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Nakládaný sýr

Připravte si čisté zavařovací sklenice a navrstvěte do nich na kostičky nakrájený sýr feta (pokud nemáte, můžete zkusit balkánský), petrželku, nasekané stroužky česneku, bobkový list, kousek snítky rozmarýnu, kousek chilli papričky a zelené olivy. Směs zalijte olivovým nebo slunečnicovým olejem a pečlivě „zavíčkujte“. Lahůdka je vhodná ke konzumaci už třetí den po uložení!

close info Profimedia zoom_in Nakládaný sýr je hospodskou klasikou.

Pečený čaj

Čaj má rád každý. A ten pečený je prostě úžasný. Jak na to: Předehřejte troubu na 170 °C a připravte si hluboký pekáč. A pak už se pusťte do práce! Pořiďte si 2 kilogramy mraženého ovoce, které nechte trochu povolit. Mezitím nakrájejte na menší kousky čerstvé mandarinky a pomeranč. Ovoce rozložte na dno pekáče, zasypte 750 g krupicového cukru a nakonec přidejte i 5 kousků badyánu, 15 kousků hřebíčku, 5 paliček skořice, mletou skořici, mletý zázvor a kardamon. Tuto „ovocnou lavinu“ nakonec ještě „zakápněte“ šťávou ze 2 větších citronů (pokud nemáte, můžete použít 2 vrchovaté lžíce kyseliny citronové) a dejte péct do trouby.

close info Profimedia zoom_in Mražené ovoce je ideální pro výrobu domácího pečeného čaje.

Klasický vaječňák

Tuto mňamku máte hotovou za 15 minut! Lepší dárek byste si nemohli přát. Jak na to: V mixéru rozmixujte 5 vaječných žloutků a 1 vanilkový cukr. Poté přilijte 250 g zahuštěného neslazeného mléka Tatra a 350 ml Salka. Směs mixujte 5 minut a nakonec do ní pomalu zpracovávejte 250 ml rumu. Hotový vaječný koňak nalijte do menších lahví a nechte zhruba týden – za průběžného protřepávání - uležet. A pak ho už můžete ozdobit pentlí a poslat Ježíškovi!

