Vosí hnízda podle šéfkuchaře: Roman Vaněk prozradil své tajné fígle

Patří k nejoblíbenějšímu vánočnímu cukroví, z talíře zmizí vždy jako první a snad v každé domácnosti se vedou malé neškodné boje, kdo sní to poslední. Vylaďte vosí hnízda k dokonalosti podle rad a tipů šéfkuchaře Romana Vaňka.

Historie vánočního cukroví jako pochoutky, která zpříjemní adventní veselí, se začala u nás psát v 19. století. Dříve mezi sladkosti, které by se podobaly cukroví, jak jej známe dnes, patřil vlastně jen perník. Postupně s tím, jak se proměňovala i podoba oslav vánočních svátků, se měnila i skladba pochutin, cukroví nevyjímaje. Hlavní surovinou byla jablka, ořechy, švestky a med.

Za dlouhá léta prošlo vánoční cukroví po celé Evropě jistými změnami. Zdroj: Profimedia

Dnes je vše jinak

Dnes dávají hospodyňky přednost drobnému pečivu z mouky, ořechů, vajec, cukru a másla. Typickou vánoční chuť i vůni má cukroví díky konkrétním surovinám - skořici, medu, vanilce a hlavně tuzemáku. To je případ i oblíbených vosích hnízd nebo včelích úlů, chcete-li jim říkat raději takto.

Na náš recept na vosí hnízda se podívejte ve videu:

Vosí hnízda podle Romana Vaňka

Pokud byste skvělého šéfkuchaře Romana Vaňka poprosili o recept na vosí hnízda, s největší pravděpodobností by na vás chviličku zamyšleně hleděl, než by recept vysypal z rukávu. Důvod je jednoduchý, podle jeho vlastních slov s manželkou vedou doma letitý spor o to, zda se cukroví nazývá právě vosí hnízda, anebo včelí úly. Dle slov šéfkuchaře by to měly být jasně včelí úly, neb to je přesně to, co cukroví svým tvarem připomíná. A jak tedy na toto dokonalé vánoční cukroví?

Je úplně jedno jak jim říkáte, na chuti to vosím hnízdům nebo včelím úlům nijak neubere. Zdroj: 123rf

Rum, piškoty a kakao

Postup není nijak složitý. Na třicet kusů úlů nebo hnízd rozdrťte 160 gramů obyčejných piškotů, přisypte 160 gramů moučkového cukru a smíchejte se 60 gramy změklého másla a 15 gramy kvalitního holandského kakaa. Vmíchejte jeden bílek a 2 lžíce tuzemáku. Navíc přisypte ještě špetku mletého badyánu a skořice. Vypracujte kompaktní těsto, uválejte z něj bochánek, zabalte do potravinové fólie a nechte v ledničce odpočinout.

Pěnová náplň

Náplň do cukroví by měla být lehoučká jako obláček. Toho docílíte, když vyšleháte 80 gramů másla pokojové teploty do pěny s 20 gramy moučkového cukru, 10 gramy vanilkového cukru s pravou vanilkou a polévkovou lžící tuzemáku. Tady se vyplatí opravdu nešetřit, pohlídejte si, aby byl cukr opravdu vanilkový, ne vanilinový. Dnes už se dá sehnat skutečně kvalitní s pravou vanilkou.

Badyán, skořice a pravá vanilka. V tomto koření tkví tajemství dokonalého cukroví. Zdroj: 123rf

A jde se do finále

Těsto je nejlepší nechat uležet do druhého dne. Samotná kompletace cukroví je snadná. Z těsta na úly vyválejte kuličky, obalte je v moučkovém cukru a vtlačte do formičky na včelí úly. Důlek na náplň můžete udělat rukojetí vařečky, jde to snadno. Vzniklý otvor naplňte náplní. Klidně na to použijte obyčejnou malou lžičku. Jakmile máte naplněno, přiklopte úl piškotem, vyndejte dílo z formičky a postup opakujte, dokud nejsou všechny úly hotové.

