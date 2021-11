Vosí hnízda krok za krokem:Jednoduchý postup pro ty, co je ještě nikdy nedělali

Nepečené druhy cukroví patří k těm nejoblíbenějším, a to hlavně proto, že jsou rychle hotové a bez větších obav k jejich přípravě můžete pozvat i děti. Absolutní stálicí, bez které si mnozí Vánoce nedovedou ani představit, jsou pak vosí hnízda neboli včelí úly. Přestože se může na první pohled zdát, že jejich tvorba vyžaduje zručnější ruce, není tomu tak. Zvládne je totiž naprosto každý!

Vánoce se nezadržitelně blíží a mnozí přemýšlejí nad tím, jaké druhy cukroví letos připraví. Někteří nadšenci každoročně připravují klidně i desítky druhů, jiní si vystačí jen s několika málo kousky. Tím cukrovím, které si však pravidelně dopřávají o Vánocích snad všichni, jsou vosí hnízda. A není se čemu divit. Lahodná chuť kakaových úlů, krémová náplň a piškot tvoří bezkonkurenční lahůdku, po které se mohou utlouct malí i velcí.

Formičky na vosí hnízda

Vosí hnízda, známá také jako včelí úly, mají svůj typický tvar a na trhu najdete obrovské množství formiček, bez kterých se při přípravě tohoto nepečeného cukroví prakticky neobejdete. Narazit můžete jak na formičky otevírací, tak pevné s kuželovitým tvarem. Oba druhy však mají své výhody i nevýhody. Z otevíracích formiček je nesmírně snadné včelí úly dostat, jejich nevýhoda však spočívá v tom, že se těsto častokrát dostává i do spáry umožňující otevření, kvůli čemuž se pak na hnízdech vyskytují nevzhledné čáry.

Těch se vyvarujete při použití pevných formiček, u kterých se ale zase vyskytuje riziko toho, že se z nich těstu nebude chtít ven. Pokud tedy pracujete s neotevíratelnými formičkami, těsto před plněním obalte v moučkovém cukru. Ten by měl následné vyklepávání značně usnadnit.

Vosí hnízda bez formičky

Někteří se možná ptají, zda se vosí hnízda dají vytvořit i bez formiček. Jde to, ale výsledek nemusí být bez patřičné zručnosti úplně uspokojivý. Formičku v tomto případě nahradí malá panákovka. Tu však pro jistotu vystelte ještě potravinářskou fólií. A pamatujte na to, že stoprocentní úspěch není úplně zaručen. Raději investujte do klasických formiček.

Recept na vosí hnízda

Příprava vosích hnízd není nikterak náročná a zvládne ji prakticky každý. Perfektně se u ní zabaví i děti. Myslete však na to, že ideální dobou na přípravu vosích hnízd je jen několik málo dní před Štědrým dnem. Krém obsahuje syrový žloutek, a tak toto cukroví nikdy nepřipravujte s velkým předstihem.

Budete potřebovat:

Těsto:

150 g piškotů

50 g lískových nebo vlašských ořechů

1 bílek

1 lžíci mléka

100 g moučkového cukru

60 g másla

2 lžíce kakaa

Krém:

1 žloutek

60 g másla

1 lžíci rumu

50 g moučkového cukru

piškoty na přiklopení

Postup:

V první řadě je nutné rozdrtit piškoty a ořechy, a to prakticky úplně na prach. Ideálně je vložte do mixéru a udělejte z nich mouku. Následně přidejte prosátý cukr, kakao, změklé máslo, bílek a lžíci mléka. Všechno společně rukama promíchejte a vypracujte v hladké těsto. Může to nějakou dobu trvat a těsto se může lepit, chce to trochu trpělivosti. Po asi třech minutách začne mít těsto tu správnou konzistenci. Když bude krásně hladké a nelepivé, obalte jej v potravinářské fólii a vložte alespoň na jednu hodinu do chladničky.

Mezitím si připravte krém. Změklé máslo rozmíchejte se žloutkem a následně utřete s cukrem. Nakonec přidejte lžíci rumu. Krém si přendejte z mísy do cukrářského sáčku anebo jen do mikrotenového sáčku s větší dírou na jednom konci.

Nakonec se pusťte do kompletování vosích hnízd. Vyndejte si těsto z chladničky a odtrhávejte z něj malé kousky, ze kterých vytvořte kuličky. Pokud používáte neotevíratelné formičky, obalte kousky těsta zlehka v moučkovém cukru, aby šly z formiček snadněji vyndat. Poté těstem plňte formičky. Do prostředku těsta udělejte vařečkou dostatečně hlubokou díru, kterou zaplňte krémem a přiklopte piškotem. Takto postupujte, dokud nespotřebujete všechno těsto. Vosí hnízda uchovávejte v chladničce.