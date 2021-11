Tradiční nepečená vosí hnízda s drobným vylepšením: Zkuste dvojí variantu

Kdo by nemiloval vosí hnízda. Toto oblíbené vánoční cukroví není sice úplně snadné na přípravu, ale taková správně udělaná vosí hnízda stojí za to. Vyzkoušejte dvě varianty - světlou a tmavou. Která vám chutná více? Také vám poradíme několik triků, jak si usnadnit práci, a přitom je mít nejlepší.

Vosí hnízda patří mezi oblíbené vánoční cukroví, proto se pojďme podívat na to, jak vůbec vzniklo. Historie tohoto cukroví je tajemná. Jedno je ale jisté, připravuje se už stovky let, ale dříve to nebylo na Vánoce, nýbrž na zimní slunovrat. Na tento den se připravovaly nejrůznější sladkosti, které měly obřadní charakter. Ty se zavěšovaly na stáje a vchody do domů, ale i na ovocné stromy.

Velkou výhodou vosích hnízd je to, že se nepečou. Jedná se tedy o nepečené vánoční cukroví, které si připravíte doma bez použití trouby. Budete potřebovat formičku ve tvaru vosího úlu. Tu seženete raz dva.

Vosí hnízda se v každé domácnosti připravují jinak. Vždy se však skládají z těsta a piškotu, který slouží jako podstavec pro hnízdo. Těsto se obvykle připravuje z rozdrcených piškotů smíchaných s máslem, kakaem a rumem. Formička se vysypává mučkovým cukrem. Někdo dokonce přidává ořechy, kokos nebo vaječný bílek. Vnitřek se plní lahodným vaječným krémem.

Vosí hnízda jsou kalorickou bombou

Je nutné pamatovat na to, že vosí hnízda jsou kalorickou bombou. Pokud chcete zkusit nějakou zdravější verzi, nahraďte máslo rostlinným tukem, kakao karobem a na likér uvnitř zapomeňte. Můžete místo děj použít vanilkový krém.

Možná se divíte, proč říkáme vosí hnízda, že vy toto cukroví znáte pod názvem včelí úly. Oba tyto názvy jsou totiž používané, ale vosí hnízda přece jen o něco více.

Vosí hnízda se více dělají v Čechách, včelí úly na Moravě. Zdroj: Iva Vagnerova/Shutterstock.com

Podle toho jaké ingredience do vosích hnízd dáte, takovou budou mít barvu. Můžete si tedy připravit světlou i tmavou variantu. Nebo třeba obě dvě!

Přinášíme vám několik rad, jak si s vosími hnízdy co nejlépe poradit. Pokud budete tyto tipy dodržovat, máte jistotu, že se vám povedou a snadno je vyklopíte z formičky.

Formičky vysypte moučkovým cukrem

Piškoty nadrťte v igelitovém sáčku tak, že je několikrát přejedete kuchyňským válečkem. Také můžete vzít mlýnek na pečivo nebo na mák. Pak budou piškoty rozdrcené opravdu najemno.

Vždy dbejte na to, aby bylo těsto chladné, když s ním jdete pracovat. Bude se vám snadněji dávat do formiček a hnízda budou mít dokonalý tvar. Formičky před vložením těsta pokaždé vysypte moučkovým cukrem.

Aby se vám vosí hnízda snadno vyklápěla, vyzkoušejte tento trik. Připravte si malé kousky mikrotenové fólie, které vložíte do formiček a teprve do nich vložíte těsto. Hotové hnízdo pak snadno dostanete ven zatáhnutím za spodní okraj fólie. Pak fólii z hnízda odstraníte. Samozřejmě ji také můžete nejprve posypat moučkovým cukrem.

Formičky na vosí hnízda mají různý tvar i vzory. Zdroj: EtiAmmos / Shutterstock.com

Pojďte si s námi připravit jak světlá, tak tmavá vosí hnízda

Suroviny:

300 g mletých piškot

210 g másla

100 g cukru

6 lžíce salka

3 lžíce rumu

35g kakaa

piškoty na podklad (cca 50 ks)

Krém:

½ másla

3-4 lžíce salka

rum

moučkový cukr

Postup:

Piškoty umeleme na jemný prášek a vysypeme na vál. Přidáme změklé na kousky nakrájené máslo, salko, rum, přesátý cukr a pro tmavou variantu přídáme kakao, pro světlou kakao vynecháme.

Vidličkou promícháme a promačkáme a poté ručně vypracujeme těsto. Zabalíme do folie a necháme v lednici několik hodin nebo do druhého dne.

Krém – změklé máslo dáme do misky, přidáme salko a stěrkou ho utřeme do másla, po kapkách přidáváme rum a poté ušleháme. Tento krém se rád sráží, ale vždy se osvědčilo míchat jej nad parou (ne vařit, aby se máslo rozpustilo), a ke konci přidat lžíci moučkového cukru, tím se zase lépe spojí. Do středu vosího hnízda uděláme násadou vařečky důlek a špičkou nože nebo malou lžičkou plníme krémem. Překryjeme piškotem.

Tento krém je výborný i jako kakaový (kakao přidáváme na konci namísto moučkového cukru)

Na to, jak si připravit světlá a tmavá vosí hnízda, se podívejte ve videu!

Zdroj: www.kucharidodomu.cz, jimeto.cz, www.vosihnizdarecept.cz