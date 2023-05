Upečte sladký Vyběhlík nebo Peciválky. Tyto bleskové dobroty nemají konkurenci!

Milujete sladká jídla? Překvapte někdy doma pokrmy našich babiček a připravte svým blízkým peciválky nebo vyběhlík. Chutnají skvěle a jistě se stanou vaší oblíbenou lahůdkou.

Určitě si každý z nás vybavujeme některá jídla našich babiček, která už dnes nejsou zcela běžná a zástupci mladší generace o nich nemají ani ponětí. Pojďte si připomenout dvě tradiční sladkosti, které by bylo škoda nechat upadnout v zapomnění. Máme pro vás hned dva recepty a oba jsou vynikající!

Co to jsou peciválky?

Jedná se o bochánky z bramborového kynutého těsta s povidly, mákem a cukrem. Pojmenování vzniklo dle toho, že ležely v míse za pecí, z níž si každý odebíral dle chuti. A jak si je můžete připravit?

Jak připravit sladké peciválky se můžete inspirovat v následujícím videu:

Začněte kváskem

Rozdrobte do hrnečku 30 g droždí, lžičku cukru, 0,5 dcl vlažného mléka a zasypte špetkou hladké mouky. Všechny suroviny promíchejte a nechte na teplém místě vykynout.

Kvásek nejlépe roste při teplotách mezi 10-20 stupni Celsia Zdroj: Paty Tessmann / Shutterstock.com

Peciválky s povidly a mákem

Budete potřebovat 200 g brambor, které předem nechte vychladnout. Nastrouhejte je najemno do mísy, přidejte 500 g hladké mouky, 100 g oleje, kvásek, 2 celá syrová vajíčka, 250 ml mléka a špetku soli. Veškeré ingredience uhněťte v tužší těsto. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte ještě na teplém místě asi hodinu kynout.

Po uplynutí náležité doby vykrajujte z těsta bochánky, které ukládejte na pomoučněnou pracovní desku. Pak z každého kousku vytvarujte pomocí dlaní placičky, které rovnoměrně rozložte na vymazaný, nebo pečicím papírem vyložený, plech. Placky nechte na plechu ještě tak 30 minut vykynout. Do středu je možné vytlačit důlek, aby peciválky byly ploché. Poté pečte v předem vyhřáté troubě na 160 stupňů zhruba 25 minut na sucho dozlatova. Peciválky nechte chvilku vychladnout, vložte je do cedníku a přelijte je horkým mlékem. Díky tomu, že nasají mléko, budou mnohem vláčnější.

Připravte si svařená povidla

Do hrnce dejte 200 g povidel, zřeďte je 100 ml vody, přidejte dle chuti pár kapek rumu a chvíli nechte projít varem. Nakonec takto připravenými povidly peciválky obalte a na talíři dochuťte posypem z cukru s mákem a přelijte rozpuštěným máslem.

Vyběhlík

Tento pokrm si získal své pojmenování dle těsta, které během pečení „vybíhá“ do velkých bublin, jež po vytažení z trouby popraskají. A jak si je můžete připravit?

Nejprve ve ¼ l mléka rozšlehejte 3 celá vajíčka, přidejte 150 g polohrubé mouky, 1 lžíci krystalového cukru, špetku soli a umíchejte hladké těstíčko. Potom těsto nalijte do předem vymazané zapékací misky a poklaďte čerstvým nebo kompotovaným ovocem. Dejte péct do předem vyhřáté trouby do té doby, až bude povrch mírně zlatavý. Nakonec pokrm rozdělte na jednotlivé porce, posypte skořicovým cukrem a můžete podávat.

