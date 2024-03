Dnes vám představíme jeden z klasických pokrmů české kuchyně, který si u nás dávají cizinci z celého světa - svíčkovou omáčku. Tato lahodná specialita, kterou si mnozí spojují s chutí babiččiny kuchyně, má své tajemství. A právě toto tajemství vám prozradí slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Jedná se o jednoduchý recept, který však s sebou nese mnoho chutí a vůní.

Svíčková omáčka je jedním z nejoblíbenějších pokrmů české kuchyně. Ačkoli její příprava může na první pohled vypadat složitě, slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich nám přináší recept, který vám umožní připravit si domácí svíčkovou omáčku snadno a s překvapivým výsledkem.

Na video od pana Vítka s receptem na poctivou svíčkovou se podívejte na Youtube:

Recept na Pohlreichovu svíčkovou

Začněte výběrem kvalitního kusu hovězí svíčkové. Toto maso je základem svíčkové omáčky a je důležité vybrat tu nejlepší kvalitu. Pohlreich doporučuje maso důkladně osolit a opepřit, a poté nechat odpočívat alespoň hodinu, ideálně však přes noc.

Dalším krokem je příprava základní omáčky. Do hrnce dáme cibuli, mrkev a petržel, které orestujeme na másle. Poté přidáme rajčatový protlak a dusíme až do zhmotnění. Tato omáčka se poté přidá ke kvalitnímu vývaru a vaří se do měkka.

Tajemná rada šéfkuchaře

A teď přichází na řadu tajemství tohoto receptu - Zdeněk Pohlreich přidává do omáčky lžíci dobré hořčice. Tato ingredience dává svíčkové omáčce nádech pikantní chuti a jemného štiplavého aroma. Po této malé, avšak významné ingredienci se omáčka vaří dalších 15 minut.

Nyní se dostáváme k samotné svíčkové. Maso, které jsme nechali odpočívat, pečeme na pánvi na všech stranách dozlatova. Poté ho přendáme do předem vyhřáté trouby a pečeme ho na 160 stupňů Celsia asi hodinu.

Dejte si záležet na servírování

Jakmile je svíčková pečená a omáčka dokončena, můžeme se pustit do sestavení pokrmu. Maso nakrájíme na tenké plátky a servírujeme s omáčkou a knedlíkem. Tak si pochutnejte na této lahůdce a nezapomeňte, že tajemství svíčkové spočívá v hořčici.

