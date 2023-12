Vánoční pečení je zkrátka každoroční klasika, na kterou se všichni těší. Pokud jste ještě náhodou nezačali péct, zde jsou skvělé vychytávky, se kterými se vám cukroví bude péci jedna báseň.

Tradice pečení vánočního cukroví je zkrátka a dobře nesmrtelná. Je to aktivita, na kterou se těší celá rodina. Obzvláště děti, které uždibují těsto a tajně ujídají, se na toto období velice těší. S ozdobou věnce a strojením vánočního stromečku patří pečení cukroví k nejoblíbenějším tradicím. Má to jen jednu nevýhodu. Tou je, že i když napečete haldy cukroví, patláte se s marmeládami a čokoládou na linecké a povede se vám nespálit rohlíčky, vždy se to za týden, maximálně dva, sní. Do Vánoc zkrátka přežije cukroví málo. Tyto vychytávky sice neumí udělat nekonečnou mísu cukroví, ale určitě se vám budou hodit.

Video o vychytávkách k pečení cukroví si můžete pustit na Youtube kanále Petr Soják:

Zdroj: Youtube

Jak na to s čokoládou

Potírání lineckého a jiného cukroví čokoládou je pro mlsné dětské jazýčky nezbytnost. Jak to ale udělat, aby vám čokoláda vydržela? Čokoládu rozpusťte společně s tukem v normální mikrovlnné troubě. Pak už jen stačí dát čokoládu do misky s horkou vodou. Tím čokoládu udržíte vláčnou a můžete ji použít, až budete potřebovat natírat vaše cukroví.

close info Profimedia zoom_in Ořechovým krémem z mixéru si ušetříte spoustu práce a nikdo podle chuti nepozná, že to za vás odpracoval kuchyňský robot.

Ořechy a těsta

Další trik můžete udělat s ořechovým krémem, který se používá na slepování cukroví. Krém je naprosto delikátní, ale krájení ořechů zabere nesmírnou práci a strašně moc času. Ale můžete si práci velice zjednodušit. Popadněte mixér a rozemelte si ořechy do krásné a jemné struktury. Je to mnohem snadnější, na chuti jim to neubere a opravdu nikdo nepozná, že jste tuto náročnou práci přenechali kuchyňskému robotovi. Krém nemusí být vždy poctivě ručně třený, chutnat bude stále stejně. Mixér můžete použít i při výrobě těsta. Zabijete několik much jednou ranou, protože je budete moci připravovat zároveň. Stačí vzít mixér, nevymývat jej a postupovat od nejsvětlejšího těsta po nejtmavší. I tím si ušetříte spoustu práce.

