Není nad poctivý vývar jako od babičky. Dá vám nejen dokonalý chuťový prožitek, ale i sílu, energii a neskutečně velké množství výživných látek. Díky tomu se obrníte nástrahám sychravého podzimu. Naše babičky do něj přidávaly jednu ingredienci. Měl pak skvělou chuť.

Kvalitní domácí vývar je nepostradatelnou složkou mnoha pokrmů, kterým dodá nejen příjemnou vůni, ale i správný šmrnc. Je ideální jako základ mnoha polévek a omáček a stejně tak se hodí k přípravě různých zeleninových a masových pokrmů. A žádná náhražka ve formě koupené kostičky ho nikdy nepřekoná. Pokud ho chcete mít plný chuti, dejte na osvědčené rady našich babiček. Chuť jejich nešizeného vývaru byla vždy naprosto bezkonkurenční. Měly na to totiž své vychytávky.

Jak na poctivý hovězí vývar se podívejte na YouTube videu na kanále Vaříme s Mozkem:

Zdroj: Youtube

Vizitka každé hospodyně

V české kuchyni se bez vývaru takřka neobejdete. A vlastně by to byla škoda, protože se jedná o velice prospěšný pokrm našemu zdraví. Jeho postup výroby by měla znát každá hospodyně, protože díky jeho kvalitě budou její pokrmy prvotřídní chuti a správně výživné. Využijte proto rady zkušených, mnohdy se tak vyhnete i zbytečným přešlapům, které by vám mohly domácí vývar naprosto zhatit.

Správný výběr masa

Maso, z něhož budete dělat vývar, by mělo být vždy naprosto čerstvé. Pořizujte ho nejlépe od svých ověřených prodejců a využijte i nákupu přímo od farmářů. Použít můžete například hovězí žebro, květovou špičku, morkovou kost a třeba i kousek jazyka. Doma maso a kosti řádně omyjte a pokud chcete dosáhnout opravdu intenzivní chuti, lze dát veškeré kusy před vařením na 20 minut předpéct do předem vyhřáté trouby na 180 °C.

close info Profimedia zoom_in Maso, z něhož budete dělat vývar, by mělo být vždy naprosto čerstvé.

Založte vývar

Syrové maso, nebo to z pekáče, vložte do většího hrnce a zalijte studenou vodou, osolte, přidejte kuličku nového koření, pepře a bobkový list a pomalu přiveďte k varu.

Vývar chce čas

Jakmile začne vývar probublávat, stáhněte plotýnku na malý stupeň a nechte minimálně dvě hodiny vařit. Zde se držte osvědčeného pravidla našich babiček, že čím kvalitnější vývar chcete mít, tím déle by se měl vařit. Vždy záleží na použitém druhu masa a také na vašich výsledných požadavcích. Vývar lze nechat klidně táhnout i více než 8 hodin. Udržujte stále teplotu pod bodem varu, tedy kolem 95 až 98 °C. Díky pomalému varu dojde ke změně kolagenu, který je obsažený v mase na želatinu. Náš organismus ji mnohem lépe přijímá a je velice užitečná například pro zdraví našich kloubů.

Odebírejte pěnu

Pokud chcete dosáhnout krásně čistého vývaru, sbírejte z něj průběžně vznikající pěnu. Jedná se o vysráženou bílkovinu z masa a kostí. Použijte k tomu vždy naprosto čisté kuchyňské náčiní. Hladina vývaru by měla být dokonale čistá. Pokud byste pěnu neodstranili, rozpustila by se a vývar by byl zakalený.

close info Shutterstock zoom_in Pokud chcete dosáhnout krásně čistého vývaru, sbírejte z něj průběžně vznikající pěnu.

Trik s chlebem

Pokud chcete, aby byl váš vývar bez přebytečného tuku, zkuste trik našich babiček. Měly po ruce vždy krajíc chleba. Ve chvíli, kdy máte vývar hotový, vyndejte maso a kosti a na několik vteřin do něj vložte připravený chleba. Pečivo nasaje nadměrnou mastnotu a vývar bude lépe stravitelný.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.womanonly.cz, www.magazin.recepty.cz