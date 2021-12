Vynikají vývar z toho, co zbude v kuchyni. Čirý, zdravý, lahodný

Patříte mezi ty, kteří velice neradi vyhazují potraviny a snažíte se vše zužitkovat? Pak jste ve správný čas na správné stránce. Ideální pokrm či základ pokrmu, který můžete připravit ze zbytků, je vývar.

Možná budete sami překvapeni, co všechno se dá jednoduše vhodit do hrnce s vodou a vařit tak dlouho, dokud se nevyvaří prospěšné látky a roztodivné chutě a nepromění se v silný vývar, který je tolik prospěšný a hlavně užitečný. Postaví vás na nohy

Teplý vývar patří mezi první pomoc, která nás dobře zahřeje na těle i na duši. Co může být lepšího, než vývar, když se hladoví a promrzlí vrátíme z venku. Kostní vývar dodá tělu potřebné vitamíny, minerály, aminokyseliny a podpoří zažívání. To je zejména v době virových onemocnění více než důležité, protože 80% naší imunity je ve střevech a ta vývar doslova milují. Stačí si vzpomenout na to, jak nás rychle postaví na nohy po prodělané chřipce či nachlazení. Vývar je však skvělým základem pro řadu dalších pokrmů, neobejde se bez něho pravé italské rizoto, omáčky, ani krémové polévky.

Poctivý vývar zahřeje a posílí, zejména při rekonvalescenci. Zdroj: Shutterstock

Slupky, výhonky, odkrojky

Jak si nasbírat zbytky na dobrý vývar? Stačí si do lednice nebo do mrazáku připravit sáček, do kterého si budete střádat nejrůznější zbytky. Základem opravdu kvalitního posilujícího vývaru je maso, včetně kostí. Připravte si sáčky zvlášť na zbytky masa a zbytky zeleniny a postupně přidávejte to, co vám během vaření zbyde, i kdyby to byl jen miniaturní kousek. Sáček na maso umístěte do mrazáku. Nejste si jistí, jakou zeleninu můžete využít? Rozhodně se toho nebojte. Žádoucí jsou všelijaké slupky, a to z mrkve, celeru, petržele a dokonce i cibule, včetně jejích odřezků. Přidat můžete i zelené stonky řapíkatého celeru, odkrojené konce chřestu, které jsou příliš dřevnaté, nebojte se ani přezrálých rajčat, odkrojky z paprik, lilků, hráškových lusků, zbytky zelí, kedlubny, fenyklu či kapusty. Báječné jsou i košťály z brokolice a květáku. A pozor, zapovězeny nejsou ani houby, třeba žampiony nebo bedly. Italské hospodyňky zase ví, že ani zbytky parmazánu se nevyhazují. Vývar báječně ochutí a může se pak využít na rizoto.

Zbytky zeleniny si zamrazte do plastových sáčků. Zdroj: Shutterstock

Postup vaření

Na začátek trochu matematiky, vývar se připravuje v poměru 3:1. Na 3 díly vody budete potřebovat 1 díl zeleniny. Dejte pozor, třetina množství by měla být zelenina kořenová a cibule. Zatímco se vám bude v hrnci vařit voda, nasbíranou zeleninu si tepelně upravte tak, že ji na pánvi nasucho opečete. Vůbec nevadí, když bude trochu hnědá. Díky tomu se tak ze zeleninových zbytků uvolní nejen vůně a chutě, ale také všechny prospěšné látky. Po pár minutách ji přidejte do vroucí vody a dobře osolte. U zeleninového vývaru nemusíte snižovat teplotu, klidně ho vařte na maximum, za tři čtvrtě hodiny tak budete mít hotovo. V případě, že do vývaru přidáváte masové odřezky, vložte je do studené vody a vařte na mírném stupni minimálně 90 minut. Základ na polévku či omáčku je hotov, a pokud ho ihned nedokážete zpracovat, nalijte ho do sklenic a dejte do lednice či do mrazáku. Čím dříve ho ovšem zkonzumujete, tím lépe, protože při delším skladování ztrácí všechny zdraví prospěšné látky.

V zeleninovém vývaru nesmí chybět kořenová zelenina a cibule. Zdroj: Shutterstock

Náš tip: Jablečný ocet pomáhá uvolnit z kostí minerály. Vinný ocet přidaný na konci vaření vyváží sladkost zeleniny.

