Do kterých znamení je průšvih se zamilovat: Tato vytvářejí nejtoxičtější vztahy

Pokud vaše vztahy nemají dlouhého trvání nevěšte hlavu. Možná za to mohou hvězdy. V mezilidských vztazích hraje často jednu z hlavních rolí právě astrologie. Plánu hvězd se těžce jen vyhnout. Někteří lidé jsou ve vztazích neúspěšní kvůli osobnostním rysům, které jsou jim dané datem narození.

Zdroje: Fajn tip, Horoskopy Blesk,Femina

Na co si dát pozor

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Pro ty, kteří se narodili ve znamení Raka je extrémně těžké udržet si vztah. Vztahy těmto lidem nevychází hlavně kvůli tomu, že vše co dělají, působí neúplně a nevýrazně. Do svých vztahů by měli dávat více emocí a citů.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Vztahy tomuto znamení krachují především na tom, že panny jsou až příliš velcí puntičkáři, hledají a požadují dokonalost. Pokud protějšek udělá jen jednu jedinou chybu, vztah na tom ztroskotá. Panny také často zaměňují pouhou fyzickou přitažlivost s láskou.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Lidé narozeni ve znamení býka jsou často odmítáni. Partneři od nich očekává víc, než jsou mu schopni dát. Kamenem úrazu jsou právě nesplněná očekávání. Býci by měli s partnerem více komunikovat a hledat kompromis.

Štír (24. 10. až 22. 11.)

Vztahu ať už partnerského nebo milostného se lidé ve znamení štíra rozhodně nebojí. To je důvod proč po několika měsících mají pocit, že něco není v pořádku. Často si myslí, že mohou potkat ještě někoho lepšího. Ve svých vztazích se tak plácají, protože neví, co chtějí.

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Toto znamení značí velký neklid. Berani jsou velmi tvrdohlavý, nedokážou přiznat své chyby, to často bývá kamenem úrazu. I přesto všechno jsou velmi sebejistí, to je další věc, která může jejich partnery pěkně potrápit.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Lidé v tomto znamená si často hledají problémy. Pokud nějaký zrovna není, tak si ho vytvoří. Říká se o nich, že jsou nejhorší partneři podle zvěrokruhu. Na partnery ve znamení Blížence si dejte rozhodně pozor.

Vztahy podle horoskopu Zdroj: Profimedia

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Lvi věří, že vše, co říkají, je správné a bezchybné. Mají tak trošku patent na rozum, což může jejich protějškům ve vztahu dost vadit.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Tyto lidé provází harmonie. Jsou trochu naivní a očekávají, že všichni kolem nich jsou také hodní. Mají tendenci brát každý žert vážně. Váhy se nedokážou vypořádat ani se špetkou kritiky. Dávejte si pozor na komunikaci s nimi, ať jim slovy neublížíte.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Kozorohové se často bojí jít do partnerského vztahu, chrání tak své srdce. Měli by se naučit být více milí a dávat lidem šanci, jinak se může stát, že zůstanou velmi osamocení.

Vodnář (21. 1. až 20. 2)

Toto znamení je co se týká vztahů velmi lenivé. Pokud chce vodnář vybudovat vztah musí do něj více investovat. Především dát svému protějšku najevo, že o něj stojí.

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Ryby jsou přecitlivělé a emotivní. To může být ve vztahu často na škodu. Obzvlášť pokud dávají až příliš průchod svým citům a slzám. Často řeší jen své emoce a zapomínají na pocity partnera.

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Vysoké nároky na partnera jsou právě to, proč jsou střelci často single. Je třeba přijmout fakt, že nikdo není dokonalý a pustit se do vztahu konečně po hlavě. Důležité také je naučit se trpělivosti.