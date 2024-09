Pokud hledáte nový způsob, jak ozvláštnit domácí přípravu masa, whisky krkovička je něco, co byste rozhodně měli vyzkoušet. Představte si šťavnatý kus krkovice, který díky speciální marinádě doslova exploduje chutí na vašich chuťových pohárcích. Jak marinádu udělat?

Základem celé této chutné záležitosti je právě whisky. Možná by vás nenapadlo ji použít v kuchyni, ale přináší do marinády neuvěřitelnou hloubku chutí, která se perfektně snoubí s výraznou a šťavnatou krkovicí. Alkohol během přípravy vyprchá, takže se nemusíte bát, že by pokrm působil příliš silně. Zbyde jen příjemná, lehce kouřová vůně a jemný podtón, který přidává masu nezaměnitelný charakter.

Marináda

Kromě whisky budete potřebovat také sójovou omáčku, která dodá slanou hloubku a umami. Trocha medu zase přinese sladkou vyváženost, která perfektně kontrastuje s ostatními chutěmi a dodá masu jemně karamelový nádech.

Nezbytnou složkou je i čerstvé chilli, které dává marinádě pikantní šmrnc, aniž by bylo příliš ostré. Chilli je skvělé v tom, že si můžete jeho množství upravit podle vlastních preferencí – jestli máte rádi větší žár, přidejte více, a pokud preferujete jemnější chuť, postačí jen malý kousek. Česnek a zázvor dodají celému receptu aroma a svěžest.

Postup

Příprava marinády je rychlá a snadná. Všechny ingredience jednoduše smícháte dohromady do jedné mísy, ve které poté marinujete plátky krkovice. Čím déle necháte maso marinovat, tím intenzivnější a výraznější chuť získáte.

Doporučuje se nechat maso odpočívat v marinádě minimálně dvě hodiny, ale ideální je nechat ho přes noc. Takto má whisky a ostatní složky dostatek času, aby pronikly hluboko do masa a dodaly mu bohatou chuť.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Možná by vás nenapadlo ji použít v kuchyni, ale whisky přináší do marinády neuvěřitelnou hloubku chutí, která se perfektně snoubí s výraznou a šťavnatou krkovicí.

A co je na tom všem nejlepší? Tento recept je skvělý jak na gril, tak na pánvi nebo v troubě. Pokud se rozhodnete pro grilování, dostanete navíc příjemnou kouřovou chuť, která se s whisky a chilli krásně doplňuje.

Krkovička bude po upečení dokonale měkká a šťavnatá, přičemž každé sousto vás bude lákat na další. Když zvolíte přípravu na pánvi nebo v troubě, dostanete rovněž skvělý výsledek, který vám nezabere mnoho času.

Jakmile maso upečete, můžete ho podávat prakticky s čímkoli, co máte rádi. Hodí se k němu například pečené brambory, čerstvý salát nebo grilovaná zelenina. Tato krkovička si skvěle rozumí i s křupavým chlebem nebo domácími hranolkami.

