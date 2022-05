Jak dlouho můžete skladovat maso v lednici a mrazáku, aby se nezkazilo

Často se stane, že nestihnete spotřebovat čerstvé maso a přemýšlíte, co s ním. Můžete ho zmrazit, jenže ani v mrazáku nemůže zůstat maso věčně. Jak skladovat maso v mrazáku?

Otravy potravinami jsou bohužel běžné a maso v nich hraje smutný prim. Záleží na tom, jakým způsobem a jak dlouho maso skladujete. Neméně důležité je i to, v jakých podmínkách se nachází během cesty z obchodu domů. Pokud bylo několik hodin ve vyšších teplotách, které jsou v kufru auta běžné, a poté jste je dali do lednice, zažilo teplotní šok, který se podepíše na jeho trvanlivosti. Nicméně i když dodržíte teplotní podmínky při převozu, ani v lednici vám maso nevydrží příliš dlouho, po zamrazení sice dobu prodloužíte, ale ne na věky. Záleží na druhu masa a hlavně na jeho čerstvosti. Poradíme vám.

Kuřecí je nejnáročnější

Kuřecí maso je citlivé nejen na změny teplot, ale také na světlo. Cesta z obchodu domů by měla být co nejkratší, ideální je umístit maso do termotašky, v autě se vyplatí mít chladicí box. V lednici vydrží kuřecí maso 2 dny, a to ve spodní přihrádce, vybalené ze sáčku či plastového obalu, uzavřené v nádobě, do které se nedostane vzduch. Zamrazíte-li si celé kuře nebo větší kusy masa, zkonzumujte ho maximálně do roka, menší kousky masa zlikvidujte z mrazáku nejpozději do půl roku.

Vepřové a uzeniny

Čerstvé vepřové maso můžete po naporcování skladovat v lednici zhruba 3 až 5 dní, v mrazáku pak 8 měsíců. U vepřového je důležitý tuk, který vydrží v mrazu kratší dobu, pokud chcete zamrazit třeba bůček, počítejte s konzumací do dvou měsíců. A jak je to v případě uzenin z vepřového masa? V případě nerozbaleného produktu dodržujte datum spotřeby. Pokud výrobek rozbalíte, je nutné ho sníst co nejdříve, párky do 5 dnů, krájenou šunku do 4 dnů, slaninu maximálně do týdne.

Tučné maso vydrží kratší dobu Zdroj: Shutterstock

Hovězí i mleté

Hovězí maso je na tom podobně jako vepřové, v lednici byste ho měli mít maximálně 5 dnů, v mrazáku vydrží rok. Stejně jako u ostatních druhů mas je i zde důležitá čerstvost masa. Vyplatí se proto znát datum porážky zvířete. Obezřetní buďte u mletého masa. Připravujete-li tatarák, maso by mělo být maximálně pár hodin namleté a hned by se mělo podávat, totéž dodržujte i u burgerů. Plánujete mleté maso později tepelně upravovat delší dobu? V lednici ho skladujte maximálně dva dny, v mrazáku pak 1 až 2 měsíce, pokud je tučné, tak kratší dobu.

Neméně důležité jsou i správné obaly na maso. Zdroj: Shutterstock

Na ryby pozor!

Velice citlivé na teplotní výkyvy jsou ryby a mořské plody. I tady platí, že čerstvé maso by se mělo co nejdříve zkonzumovat, a to do 24 hodin od nákupu, a to platí jak o sladkovodních, tak o mořských rybách a plodech. U mořských plodů dbejte zvýšené opatrnosti a nakupujete je jen od ověřených dodavatelů. Životnost masa prodloužíte nasolením a naložením do oleje s bylinkami, a to až o týden. Maso byste měli skladovat ve vhodných obalech, díky kterým se k němu nedostane vzduch a nejrůznější bakterie.

Zdroje: foodandwine.com, 1t.cz