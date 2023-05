Zadělávaný medvědí česnek: Skvělý k masu i jen tak na chleba!

Neváhejte a nasbírejte si medvědí česnek. Získáte čerstvé koření plné vitaminů úplně zadarmo. Pokud si nevíte rady, co z tohoto jarního životabudiče připravit, máme pro vás skvělý tip. Zadělávaný medvědí česnek je skvělou přílohou k masu, ale vychutnáte si ho třeba i jen tak na chlebu.

Medvědí česnek se neobjevil v našich jídelníčcích jen tak náhodou. Sbírali ho už naši předkové v okolí slovanských hradišť jako všestrannou bylinu, která přináší vitamíny, sílu, ale i obranu proti vážným nemocem. Babky kořenářky využívaly medvědí česnek jako přírodní antibiotikum. Ale podával se také jako medicína při bolesti křečových žil nebo problémech s dechovým ústrojím. Šťáva z byliny se využívala jako domácí dezinfekce nebo jako první pomoc při poštípání hmyzem.

Dodá jídlu barvu i chuť

Dnes je medvědí česnek spíše bylinkou, která má velké využití v kuchyni. Podle odborníků je nejlepší ho konzumovat čerstvý. Výborně chutná v bylinkovém másle, salátech, pomazánkách, sýrech, tvarohových pokrmech, dresincích nebo jako bylinková posypka vařených brambor. Pokud rádi vaříte, můžete ho zamíchat i do těsta na celestýnské nudle, slané pečivo, do špenátu, rizota nebo vývarů. Medvědí česnek vynikne i v kombinaci s masem, kterému propůjčí výraznější a zajímavou chuť. Určitě stojí za vyzkoušení přidat medvědí česnek do masových rolád, nákypů a nádivek.

Medvědí česnek má v kuchyni velké využití. Zdroj: Profimedia

Zadělávaný medvědí česnek

Na videu uvidíte recept na zadělávaný medvědí česnek krok za krokem:

Vyzkoušet můžete i jednoduchý zadělávaný medvědí česnek, který nahradí v pokrmech klasický špenát. Příprava je jednoduchá: 400 g medvědího česneku krátce povařte ve vodě. Bylinku přeceďte přes sítko a důkladně z ní vymačkejte přebytečnou tekutinu. Zbylý vývar dejte stranou. Medvědí česnek nakrájejte na kousky a nechte chvíli „odpočívat“.

Hodí se k vejci i masu

Mezitím na pánvi rozpusťte 30 g másla. Zahustěte ho 10 g hladké mouky tak, aby vznikla jemná kašička. Do ní pak vmíchejte nasekaný medvědí česnek a případně i trochu vývaru, který pokrm zjemní. Na druhé pánvi osmažte 1 nasekanou cibulku a přimíchejte ji do hotové „zelené směsi“. Zadělávaný medvědí česnek dokořeňte muškátovým oříškem a solí. Můžete ho podávat k masu či s bramborám s vejci. Je to skvělé jarní jídlo!

Zadělávaný medvědí česnek nahradí v pokrmech klasický špenát. Zdroj: Profimedia

