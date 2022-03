Zakrytý koláč: Kombinací jablek, másla a ořechů vznikne naprostá delikatesa

Dostihly vás chutě na něco extra vynikajícího? V tom případě si musíte připravit delikatesu v podobě jablkového zakrytého koláče s ořechy. Už jen při představě se vám sbíhají sliny? Tak do toho, ať nesliníte zbytečně dlouho.

Přepadla vás chuť na něco sladkého a chcete se rozdělit nejlépe i se svojí rodinou, když už se vybičujete k pečení. Doporučujeme zakrytý koláč, který uspokojí všechny vaše smysly. Jak chuťové, tak zrakové a nebude chybět ani čichový zážitek. Koláč sám o sobě vypadá fantasticky, ale jestli si ho hodláte ještě více „vytunit“, připravte si k němu čerstvě vyšlehanou šlehačku nebo vyhrabejte z mrazničky vanilkovou zmrzlinu.

ablečný koláč je lahůdka, která ze stolu rychle zmizí. Zdroj: Shutterstock

Není jablko jako jablko

Odrůd jablek je více než dost a ne každé je úplně vhodné k pečení. Neříkáme, že dezert nebude dobrý, ale když sáhnete po té ideální odrůdě, posunete chuť koláče na vyšší úroveň. Mezi nejsladší jablka patří například Golden Delicious, Jonagold nebo Braeburn.

Co budete potřebovat

Začneme těstem:

300 g hladké mouky (plus trochu hrubé na vysypání formy)

150 g másla (plus malinko na vymazání formy)

2 žloutky

lžičku prášku do pečiva

80 g moučkového cukru

lžičku citronové kůry

lžíci citronové šťávy

vanilkový cukr

moučkový cukr na posyp

Pokračujeme náplní:

700 g jablek (bez slupky a bez jádřinců)

50 g vlašských ořechů

50 g rozinek

lžičku mleté skořice

3 lžíce cukru krupice

lžíce vanilkového pudinkového prášku

Dobře byste měli vybrat i jablka! Zdroj: Shutterstock

Připravte si těsto a náplň

Vytažené máslo z lednice nasekejte na kousky a smíchejte ho s moukou, žloutky, práškem do pečiva, moučkovým cukrem, citronovou kůrou a citronovou šťávou. K tomuto úkonu vám pomohou špičky vašich prstů nebo to za vás zvládne za pár sekund kuchyňský robot. Nejprve směs vypadá jako drobenka, pak by měla dosáhnout konzistence pevného těsta. Jakmile k tomu dojde, vytvořte z těsta kouli, zabalte ji do potravinářské folie a nechte hodinku odpočinout v chladničce.

Mezitím si nachystejte náplň. Jablka si nakrájejte na cca 3mm plátky (osobně bych použila struhadlo) a promíchejte s ostatními ingrediencemi na náplň.

Tip

Do výběru kvality surovin vám samozřejmě mluvit nebudeme, ale i taková pravá cejlonská skořice dokáže divy!

Jde se péct

Je čas na zahřátí trouby na 180 °C. Dále si vymažte formu na dort máslem a vysypte hrubou moukou. Vytažené těsto z lednice rozdělte na dvě části, jedna část bude menší, druhá větší. Obě těsta vyválejte na placku (k tomu vám pomůže potravinářská folie, kterou položte z obou stran – bude se vám pak s plackami lépe manipulovat). Větší placku použijte na dno a stěnu formy. Na těsto shrňte náplň a překryjte celý koláč druhou plackou těsta. Přebytky těsta odřízněte a na okraje naneste trochu vlažné vody, abyste je mohli k sobě stlačit a přilepit. Vlažnou vodou potřete celý vršek koláče a šup s ním do trouby.

Péct by se koláč měl zhruba 50 minut dozlatova, samozřejmě myslete na zkušenost s vlastní troubou.

Po vychladnutí vršek koláče pocukrujte.

Dobrou chuť!

Zdroje: www.vitalia.cz, www.recepty.cz, www.apetitonline.cz