Bramboráky patří dozajista mezi nejoblíbenější česká jídla. Klasika s česnekem a majoránkou je neodolatelná! Ale co takhle vyzkoušet něco nového? Skvělou variantou jsou žampionové bramboráky.

Dostali jste chuť na bramboráky? Zkuste je tentokrát jinak a využijte odsvědčeného receptu našich babiček. Dokázaly totiž jejich chuť dovést k naprosté dokonalosti! S oblibou do nich přidávaly houby, které jim dodaly naprosto neodolatelné aroma. A skvělou volbou jsou i žampiony, které jsou dostupné po celý rok.

Jak připravit bramborák s houbami? Podívejte se na YouTube video na kanálu Helga Recipes:

Zdroj: Youtube

Bramboráky jsou setrvalým hitem

Bramboráky jsou oblíbené odjakživa a postupně posbíraly i mnoho dalších názvů jako například cmunda, bandorák, kocour nebo kramflek. Jednotlivé druhy se od sebe nepatrně liší využitými surovinami. V některých receptech se používá cibule, jinde zas slanina nebo uzené maso.

Správný typ brambor

Základem správného bramboráku je vhodná volba brambor. Používejte varný typ C nebo B. Následně se brambory nastrouhají a smíchají s potřebnými ingrediencemi a kořením. Vznikne těsto, z kterého se následně tvoří tepelnou úpravou bramborové placky.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Žampiony po omytí a řádném osušení nastrouhejte na jemném struhadle.

Příprava hub

Žampiony je nutné si nejprve připravit. Pokud byste je totiž přidali do těsta syrové, měly by mnohem méně výraznou chuť i vůni. Proto je po omytí a řádném osušení nejprve nastrouhejte na jemném struhadle. A co s nimi dále?

Poduste žampiony se špekem

Rozpusťte na pánvi na kostičky pokrájený špek se špetkou kmínu a připravené žampiony na něm osmahněte do měkka, měly by však zůstat lehce křupavé. Díky tomu je také zbavíte nadbytečné vody, která by obtěžovala při smažení bramboráků.

Nejen žampiony

K přípravě bramboráků můžete využít také sušené houby, které je nutné předem namočit do vody a následně vymačkat. Stejně tak lze využít i čerstvě nasbírané houby z lesa, které je nutné tepelně upravit stejně jako žampiony.

close info Shutterstock zoom_in K přípravě bramboráků můžete využít také sušené a čerstvě nasbírané houby.

Žampionové bramboráky

Nastrouhejte do mísy asi tak 8 středních brambor, nechte je odstát a po chvíli z nich vymačkejte šťávu. Pak přidejte rozmačkaný česnek a 1 celé syrové vajíčko. Směs dochuťte solí, majoránkou, pepřem a dodejte i podušené žampiony na špeku.

Nakonec zasypte 4 lžícemi hladké mouky a veškeré ingredience řádně promíchejte. Mělo by vám vzniknout kompaktní těsto, z kterého tvořte na pánvi s rozpuštěným sádlem tenčí placičky. Osmažte je vždy z obou stran do zlatova.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.recepty.cz, www.vysocina.rozhlas.cz