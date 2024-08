Gita Strnadová 10. 8. 2024 clock 4 minuty video

Sběr hub je oblíbenou českou tradicí, ale co dělat s přebytkem úlovku? Zamrazování je skvělý způsob, jak si uchovat chuť a vůni lesa po celý rok. Naučte se, jak správně zamrazit houby a užívejte si je i dlouho po skončení houbařské sezóny.

Houby jsou nejen chutné, ale také zdravé a všestranné. Bohužel, jejich sezóna je poměrně krátká a ne vždy máme čas je ihned zpracovat. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak si je uchovat na později - zamrazování. Tento proces je vhodný pro všechny druhy hub a při správném postupu vám umožní vychutnat si je i v zimě, kdy jsou čerstvé houby nedostupné.

Na video od Sky Czech, jak správně zamrazit houby, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Příprava hub před zamrazením

Zamrazování hub je snadné a nevyžaduje žádné speciální vybavení. Stačí vám mrazák a pár základních kuchyňských pomůcek. Navíc, na rozdíl od sušení, si houby zachovají více své původní struktury a chuti. Pojďme se podívat, jak na to.

Prvním krokem k úspěšnému zamrazení hub je jejich důkladná příprava. Začněte tím, že houby pečlivě očistíte. Odstraňte veškerou zeminu, listí a jiné nečistoty. Pokud jsou houby příliš znečištěné, můžete je lehce omýt vodou, ale pamatujte, že by neměly být příliš mokré.

Po očištění houby nakrájejte na menší kousky. Velikost záleží na vašich preferencích a budoucím použití, ale obecně platí, že menší kousky se lépe zamrazí a později i rozmrazí. Můžete je tedy nakrájet na plátky, kostičky nebo jen rozčtvrtit.

Pokud plánujete zamrazit více druhů hub najednou, nebojte se je smíchat. Směs různých druhů hub může být skvělým základem pro budoucí pokrmy a ušetří vám čas při vaření.

Metody zamrazování: syrové vs. předvařené

Existují dva hlavní způsoby, jak houby zamrazit: syrové nebo předvařené. Obě metody mají své výhody a je jen na vás, kterou si vyberete.

Zamrazování syrových hub je nejjednodušší a nejrychlejší metoda. Očištěné a nakrájené houby jednoduše vložte do mrazicích sáčků nebo nádob. Před uzavřením sáčku z něj vytlačte co nejvíce vzduchu, aby se zabránilo tvorbě ledových krystalů. Pokud máte vakuovačku, je ideální příležitost ji využít.

Předvaření hub před zamrazením je trochu pracnější, ale pomáhá lépe zachovat jejich strukturu a chuť. Očištěné a nakrájené houby krátce povařte ve vodě nebo osmažte na pánvi. Stačí jen pár minut, dokud houby nezměknou. Poté je zchlaďte v ledové vodě, důkladně osušte a teprve pak zamrazte stejným způsobem jako houby syrové.

close info Shutterstock zoom_in Aby houbám zůstala chuť i po zmrazení, dodržujte tento postup

Správné skladování a trvanlivost

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv metodu, správné skladování je klíčové pro zachování kvality hub. Vždy používejte vzduchotěsné obaly nebo sáčky určené pro zamrazení. Nezapomeňte na každý obal napsat datum zamrazení, abyste měli přehled o trvanlivosti.

Správně zamrazené houby vydrží v mrazáku až 12 měsíců. To znamená, že si můžete užívat chuť lesa po celý rok, od jedné houbařské sezóny do druhé. Je však dobré je spotřebovat co nejdříve, protože i v mrazáku postupně ztrácejí na kvalitě.

Při skladování dbejte na to, aby byly houby uloženy v nejchladnější části mrazáku a aby nebyly vystaveny kolísání teplot. Pravidelné otevírání a zavírání mrazáku může vést k částečnému rozmrazování a opětovnému zmrazení, což může negativně ovlivnit kvalitu hub.

Využití zamrazených hub v kuchyni

Zamrazené houby jsou všestrannou ingrediencí, kterou můžete použít v mnoha receptech. Jsou ideální do omáček, polévek nebo jako topping na pizzu. Výhodou je, že je před použitím není třeba rozmrazovat - můžete je přidat přímo do připravovaného pokrmu.

Je však třeba mít na paměti, že zamrazené houby nejsou vhodné pro všechny způsoby přípravy. Nejsou ideální pro smažení nebo jako samostatná příloha, protože po rozmrazení jsou měkčí a obsahují více vody než čerstvé houby.

Při vaření se zamrazenými houbami počítejte s tím, že obsahují více vody než čerstvé. To může ovlivnit konzistenci vašeho pokrmu, proto je potřeba upravit množství tekutiny v receptu nebo nechat houby před přidáním do jídla trochu odvodnit.

Zamrazené houby jsou skvělým způsobem, jak si uchovat chuť lesa po celý rok. S trochou plánování a správnou technikou můžete mít vždy po ruce zásobu hub pro vaše oblíbené recepty. Ať už jste vášnivý houbař nebo jen příležitostný sběratel, zamrazování vám umožní užívat si houby kdykoliv se vám zachce, bez ohledu na sezónu.

Zdroj: www.youtube.com, www.toprecepty.cz