Znáte sýrové zapečánky? Rychlá vynikající večeře ze starého pečiva z mikrovlnky

Patříte mezi lidi, kteří se snaží neplýtvat jídlem a vaření à la „co dům dal“ je vaše každotýdenní heslo? Máme pro vás skvělý tip na vynikající a jednoduchou večeři – zapečánky se sýrem!

Tento primitivní, ale lahodný pokrm si můžete samozřejmě vylepšit podle vaší chuti a zbytků v lednici. Plus vám nabídneme další využití nezkonzumovaných potravin, možná něco z naší nabídky nebudete znát a záhy recept vyzkoušíte.

Neplýtvat jídlem, to je mottem mnoha lidí. Zdroj: Profimedia

Zapečánky se sýrem

Na zapečánky se nejvíc hodí houska, ale pochutnáte si i na chlebu. Dále už budete potřebovat jen:

2 plátky šunky

2 plátky sýra

4 kolečka salámu

kousek hermelínu nebo sýru podobného typu

Housku si rozkrojte podélně na půl a na každou půlku navrstvěte ingredience. Můžete použít mikrovlnnou troubu, kde je houska připravená v cuku letu během jedné minuty, anebo lze použít i troubu, jestli třeba mikrovlnce moc neholdujete. V troubě trvá příprava zapečánků o trochu déle.

Skořicové hranolky z chleba

Zbyl vám chleba a nevíte už coby? Nakrájejte ho na malé hranolky. V hlubokém talíři si rozkvedlejte dvě vejce s trochou soli a 60 ml mléka. Hranoly chleba obalte ve vajíčku a dejte jim trochu času, aby se nasákly. Na pánvi si rozehřejte máslo a hranolky na něm osmahněte ze všech stran. Po vytažení z pánve okoupejte osmahlý chléb ve skořicovém cukru.

Rajčatová polévka zahuštěná starším chlebem

Jistě vám je známo, že chlebem se dokonale zahušťuje.

Ingredience:

1500 g rajčat

2 bobkové listy

lžička oregana

6 stroužků česneku

3 větší cibule

1 a půl hrnku vývaru nebo horké vody

1 a půl hrknu starého pečiva

sůl a pepř

4 lžíce olivového oleje

Rajčatová polévka je delikatesa, kterou můžete ozdobit čerstvými bylinkami. Zdroj: Shutterstock.com / Cesarz

Jak na to:

Do většího hrnce nalijte do 2/3 vodu a přiveďte ji k varu. Z rajčat odstraňte stopky a dolní část rajčete trochu nařízněte nožem do kříže. Nachystejte si i druhý hrnec, kam vlijte studenou vodu. Rajčata vhoďte do vroucí vody, ale nechejte je tam jen půl minutky, poté je vylovte a přendejte do hrnce se studenou vodou. Jakmile rajčata trochu zchladnou, oloupejte je.

Nakrájejte si najemno cibuli, kterou nechte ve větším hrnci na oleji zesklovatět. Přidejte pokrájený česnek a ještě pohoňte vařečkou po oleji společně s cibulí. Následují rajčata, která v hrnci rozmačkejte, přihoďte bobkové listy a oregano, hrnec přiklopte poklicí a duste na ztlumené plotýnce cirka 15 minut. Občas promíchejte.

Je čas namočit starší pečivo do studené vody, až se nasákne, vodu následně vymačkejte, rozdrolte pečivo na malé kousky a přidejte do hrnce.

K polévce ještě přilijte vývar nebo vodu, dochuťte podle chuti solí a pepřem a povařte dalších 15 minut. Opět občas promíchejte (nejlépe metličkou). Rajčatová polévka je zcela hotová až za další půlhodinku, kterou tráví mimo sporák zakrytá pokličkou. Pokud máte rádi polévku jemnější, můžete jí rozmělnit ponorným mixérem.

