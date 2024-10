Vařit draze umí dneska každý… Ale udělat levnou baštu z pěti surovin, to umí jen mistr!

Jste před výplatou a peníze se tenčí? V žádném případě nevěšte hlavu! Existuje totiž spouta jídel, které pořídíte doslova „za babku“. O tom moc dobře věděli i naši předkové, kteří měli svůj jídelníček složený ze surovin, které byly levné a nasytily.

Proto spousta pokrmů bývala z luštěnin (fazolí, čočky), obilovin (jáhly, pšenice), vajíček a brambor. A co se z nich vařilo? Třeba placky, kaše, nákypy, polévky a další jídla. My vás dnes naučíme jak si připravit zapečené brambory podle Zdeňka Pohlreicha. Uvidíte, že to bude stát za to!

Nevíte, co vařit? Inspirujte se receptem na zapečené brambory od autora Vaříme s Kubíčkem. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Stará specialita

Recept na tuto „mňamku“ je z Polhreichovy Takové normální kuchařky, kde se můžete dočíst o spoustě dalších levných receptů. A začněte rovnou se zapečenými bramborami!

Jak si je připravíte: Oloupejte a nasekejte 2 stroužky česneku. Svařte ho se 450 ml smetany na 2/3 objemu. Přidejte do směsi sůl, pepř a 150 g parmezánu. Máte?

Zapečené brambory

Zhruba 900 g brambor nakrájejte na 3 mm plátky. Promíchejte je s lístky tymiánu a smetanovou směsí. Brambory navrstvěte do zapékací mísy a pečte na 170 °C dozlatova. Jídlo servírujte se snítkami tymiánu. Zapečené brambory můžete sníst „jen tak“, ale poslouží vám i jako skvělá příloha k masu.

Zdroje: https://www.aazdravi.cz, https://www.apetitonline.cz